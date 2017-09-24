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Политика
Путин ожидает рекордного урожая в 2017 году
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    Путин ожидает рекордного урожая в 2017 году

    1:51  24 Сентября 2017
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    Путин ожидает рекордного урожая в 2017 году

    Москва, 24 сентября. Урожай в этом году может побить предыдущие рекорды, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным.

    «Похоже, будет опять рекордный урожай», — приводит слова Путина телеканал «360».

    Министр подтвердил прогноз главы государства. По его словам, начало года давало основания для неблагоприятных прогнозов, однако в настоящий момент просто идеальные условия для сбора урожая.

    Орешкин отметил, что урожайность находится на уровне выше прошлого года и количество потерянного урожая значительно уменьшилось.

     

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    Автор: Антон Зарубин
    #путин #орешкин #урожай
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