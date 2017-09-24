Путин ожидает рекордного урожая в 2017 году

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Москва, 24 сентября. Урожай в этом году может побить предыдущие рекорды, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным.

«Похоже, будет опять рекордный урожай», — приводит слова Путина телеканал «360».

Министр подтвердил прогноз главы государства. По его словам, начало года давало основания для неблагоприятных прогнозов, однако в настоящий момент просто идеальные условия для сбора урожая.

Орешкин отметил, что урожайность находится на уровне выше прошлого года и количество потерянного урожая значительно уменьшилось.