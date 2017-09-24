Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Весь мир
Порошенко после встречи с главой МИД Канады пообещал приход всего канадского бизнеса на Украину
Политика
Российские пранкеры подтвердили, что звонили в Госдеп от имени Турчинова
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Российские пранкеры подтвердили, что звонили в Госдеп от имени Турчинова

    1:36  24 Сентября 2017
    66

    Российские пранкеры подтвердили, что звонили в Госдеп от имени Турчинова

    Москва, 24 сентября. Пранкеры из России связались со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером от имени секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александра Турчинова. Один из пранкеров, Владимир Кузнецов, подтвердил, что они более часа общались с американским дипломатом.

    Пресс-служба СНБО Украины ранее сообщила, что пранкеры пытались связаться с Волкером, представившись Турчиновым, но были разоблачены. По словам пранкеров, это не совсем так – они более часа общались с американским представителем, обсуждая урегулирование конфликта на Украине, поставки летального оружия и учения «Запад-2017».

    Под конец беседы пранкеры, по их словам, начали задавать «совсем уже сумасшедшие вопросы», на которые, Волкер, впрочем, ответил, пишет «Газета.ru». Судя по всему, после беседы он сам связался с украинской стороной, чтобы уточнить, действительно ли с ним разговаривал Турчинов.

     

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Антон Зарубин
    #украина #турчинов #волкер #пранкер
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 96685

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29191

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        42217

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        21647

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8458
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Теффт рассказал, когда уедет из России

        Теффт рассказал, когда уедет из России

        16:48   23 Сентября 2017
        819
        Меркель сообщила о готовности G7 ужесточить санкции против России

        Меркель сообщила о готовности G7 ужесточить санкции против России

        16:19   23 Сентября 2017
        2844
        Полиция возбудила дело о давлении на кинотеатры из-за «Матильды»

        Полиция возбудила дело о давлении на кинотеатры из-за «Матильды»

        12:11   23 Сентября 2017
        255
        Министр налогов и сборов находился во взорванной машине в центре Донецка

        Министр налогов и сборов находился во взорванной машине в центре Донецка

        10:23   23 Сентября 2017
        5203