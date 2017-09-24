Российские пранкеры подтвердили, что звонили в Госдеп от имени Турчинова

В Избранное

Москва, 24 сентября. Пранкеры из России связались со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером от имени секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александра Турчинова. Один из пранкеров, Владимир Кузнецов, подтвердил, что они более часа общались с американским дипломатом.

Пресс-служба СНБО Украины ранее сообщила, что пранкеры пытались связаться с Волкером, представившись Турчиновым, но были разоблачены. По словам пранкеров, это не совсем так – они более часа общались с американским представителем, обсуждая урегулирование конфликта на Украине, поставки летального оружия и учения «Запад-2017».

Под конец беседы пранкеры, по их словам, начали задавать «совсем уже сумасшедшие вопросы», на которые, Волкер, впрочем, ответил, пишет «Газета.ru». Судя по всему, после беседы он сам связался с украинской стороной, чтобы уточнить, действительно ли с ним разговаривал Турчинов.