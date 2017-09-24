Градский сорвался на мат во время прослушиваний на шоу «Голос»

В Избранное

Москва, 24 сентября. Певец Александр Градский нецензурно прокомментировал выступление одного из участников шоу «Голос». Видеозапись инцидента была выложена Первым каналом на Youtube.

Градскому не понравилось выступление одного из конкурсантов Вадима Белоглазова, который исполнил песню Макса Барских «Туманы». Член жюри, не сдерживая выражений, поинтересовался у исполнителя, почему он выбрал именно эту песню.

«Зачем ты это пел? Тебе что, это правда нравится? Скажи мне честно: «Александр Борисович, я вот утром встаю, не могу без этой музыки. Я обожаю эту музыку, это лучшее, что есть в мире! Моцарт ваш — ***** какая-то, Чайковский — вообще *****, Beatles слушать нельзя, Пелагею нельзя, про Градского я и не говорю!», – эмоционально высказался арбитр.

В итоге Белоглазов покинул зал ни с чем.