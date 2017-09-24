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Политика
Пентагон прокомментировал полет бомбардировщиков США у границ КНДР
Политика
Пентагон прокомментировал полет бомбардировщиков США у границ КНДР
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    Пентагон прокомментировал полет бомбардировщиков США у границ КНДР

    0:53  24 Сентября 2017
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    Пентагон прокомментировал полет бомбардировщиков США у границ КНДР

    Вашингтон, 24 сентября. Полет бомбардировочной авиации США у границ Северной Кореи был демонстрацией военных возможностей американских ВС, заявила представитель Пентагона Дана Уайт.

    Стратегические бомбардировщики США B-1B Lancer в сопровождении истребителей F-15  Eagle пролетели к северу от демилитаризованной зоны, разделяющей Северную и Южную Кореи. По словам Уайт, эта акция была проведена для демонстрации военных возможностей США. Стратегические бомбардировщики вылетели с военной базы на острове Гуам, а истребители – с японской Окинавы.

    «Миссия заключается в том, чтобы продемонстрировать намерения США и ясно донести, что президент Трамп обладает множеством военных инструментов, чтобы победить любую опасность», — приводит слова Уайт «Газета.ru».

    Представитель Пентагона заявила, что США рассматривают военную программу КНДР как «серьезную угрозу» и готовы использовать весь спектр военных возможностей, чтобы защитить себя.

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    Автор: Алексей Громов
    #сша #кндр #пентагон
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