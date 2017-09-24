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Политика
МИД Северной Кореи пригрозил тиранам «ядерным молотком правосудия»
Политика
МИД Северной Кореи пригрозил тиранам «ядерным молотком правосудия»
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    МИД Северной Кореи пригрозил тиранам «ядерным молотком правосудия»

    0:31  24 Сентября 2017
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    МИД Северной Кореи пригрозил тиранам «ядерным молотком правосудия»

    Нью-Йорк, 24 сентября. Министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ен Хо заявил, что на угрозы «тиранов» нужно отвечать «ядерным молотком правосудия».

    «Пока не действует истинная международная юстиция, единственным работающим философским принципом будет то, что на силу надо отвечать силой, а на ядерное оружие тиранов найдется ядерный молоток правосудия», — заявил Ли Ён Хо, выступая на Генеральной Ассамблее ООН.

    Напомним, что на прошлой неделе президент США Дональд Трамп, выступая на трибуне Генассамблеи ООН, пригрозил полным уничтожением Северной Корее. В ответ руководитель КНДР Ким Чен Ын сделал ряд жестких заявлений, в которы озвучил ответные угрозы.

     

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    Автор: Алексей Громов
    #сша #оон #кндр
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