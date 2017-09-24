Продажи iPhone 8 провалились по всему миру

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Москва, 23 сентября. Впервые за историю компании Apple продажи нового iPhone провались по всему миру. Спрос на новые iPhone 8 и iPhone 8 Plus оказался рекордно низким.

Низкий спрос на новые смартфоны Apple привел к обвалу акций на нью-йоркской бирже NASDAQ. За последнюю неделю капитализация компании упала на 43 миллиарда долларов.

Так во всем Лондоне в первые часы продаж новый смартфон купили всего семь человек. В австралийском Сиднее – тридцать. В Сингапуре новинку решили приобрести около пятидесяти человек.

По словам экспертов, причин низкого спроса две. Во-первых, восьмая модель мало отличается от своего предшественника iPhone 8. Во-вторых, большинство покупателей ждет флагмана — iPhone X.