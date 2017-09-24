Путин поручил продлить финансирование работ по самолету Ил-114 до 2020 года

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Москва, 23 сентября. Финансирование работ по региональному самолету Ил-114, а также двигателю ПД-35 будет продолжаться не только до 2018 года, а вплоть до 2020 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Мы договариваемся таким образом: в аварийном порядке, так скажем, мы профинансировали эти расходы из Роснефтегаза до 2018 года включительно, а 2019-2020 должны быть профинансированы из бюджета, и с Минфином я на этот счет договорюсь», — заявил российский президент на встрече с руководителем Минпромторга Денисом Мантуровым.

По словам Путина, работа над этим самолетом является одним из приоритетов. Президент подчеркнул, что России необходим собственный региональный самолет, чтобы избавиться от зависимости от импорта в этом сегменте. Аналогичным образом российская авиация нуждается в двигателе ПД-35, с которым связано множество проектов, отметил президент.

Самолет Ил-114 предназначен для региональных перевозок. Он был разработан конструкторским бюро Ильюшина в СССР, а его производство организовано в 1980-х годах. По поручению президента была начата программа модернизации этого самолета.