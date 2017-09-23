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Москва, 23 сентября. Авиакомпания «ВИМ-Авиа» частично выплатила аэропорту «Домодедово» долг за топливо. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

19 рейсов авиакомпании «Вим-Авиа» были задержаны в «Домодедово» с 20 по 22 сентября. Это привело к тому, что пассажиры не смогли вылететь из Москвы в Магадан, Санкт-Петербург, Римини, Анталью и ряд других городов.

Гендиректор туроператора «Випсервис» Дмитрий Горин уведомил АТОР, что все рейса «ВИМ-Авиа» должны быть выполнены в течение выходных. Ранее «Газета.ru» сообщила, что авиакомпания уже возобновила вылеты своих самолетов из «Домодедово».

По данным Росавиации, причиной задержек рейсов стала крупная задолженность авикомпании перед топливно-заправочными организациями. Ситуация была взята Минтрансом под контроль, а Следственный комитет объявил о намерении провести доследственную проверку.