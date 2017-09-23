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Политика
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Россия
Авиакомпания «ВИМ-Авиа» частично выплатила аэропорту «Домодедово» долг за топливо
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    Авиакомпания «ВИМ-Авиа» частично выплатила аэропорту «Домодедово» долг за топливо

    23:35  23 Сентября 2017
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    Авиакомпания «ВИМ-Авиа» частично выплатила аэропорту «Домодедово» долг за топливо

    Москва, 23 сентября. Авиакомпания «ВИМ-Авиа» частично выплатила аэропорту «Домодедово» долг за топливо. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

    19 рейсов авиакомпании «Вим-Авиа» были задержаны в «Домодедово» с 20 по 22 сентября. Это привело к тому, что пассажиры не смогли вылететь из Москвы в Магадан, Санкт-Петербург, Римини, Анталью и ряд других городов.

    Гендиректор туроператора «Випсервис» Дмитрий Горин уведомил АТОР, что все рейса «ВИМ-Авиа» должны быть выполнены в течение выходных. Ранее «Газета.ru» сообщила, что авиакомпания уже возобновила вылеты своих самолетов из «Домодедово».

    По данным Росавиации, причиной задержек рейсов стала крупная задолженность авикомпании перед топливно-заправочными организациями. Ситуация была взята Минтрансом под контроль, а Следственный комитет объявил о намерении провести доследственную проверку.

     

     

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    Автор: Антон Зарубин
    #домодедово #долг #вим-авиа
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