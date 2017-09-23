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Весь мир
Франция подтвердила гибель своего военнослужащего в Ираке
Весь мир
Франция подтвердила гибель своего военнослужащего в Ираке
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    Франция подтвердила гибель своего военнослужащего в Ираке

    23:19  23 Сентября 2017
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    Франция подтвердила гибель своего военнослужащего в Ираке

    Париж, 23 сентября. Французский военнослужащий из воздушно-десантного подразделения был убит во время военной операции, проводимой возглавляемой США коалицией в Ираке.

    Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о гибели военнослужащего, сообщив, что тот погиб в приграничной с Сирией зоне. Елисейский дворец опубликовал заявление, в котором сообщил, что погибший военнослужащий был убит в ходе миссии по обеспечению безопасности своей страны, защиты французских граждан и борьбе с «варварством».

    Представители коалиции также подтвердили гибель французского десантника.

    «Французский представитель коалиции был убит в бою в ближневосточном регионе 23 сентября», – сообщил представитель американской коалиции, добавив, что подробности будут сообщены французскими властями.   


     

     

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    Автор: Антон Зарубин
    #франция #ирак #маркон #военный
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