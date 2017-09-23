Российские военные должны остаться в Сирии до полного уничтожения ИГ – депутат ГД

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Москва, 23 сентября. Российские военнослужащие должны оставаться на территории Сирии до полного уничтожения террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Такое мнение озвучил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, представляющий партию «Единая Россия».

По его словам, пока время нахождения российских войск в Сирии не спрогнозировано. Хотя большая часть Сирии уже освобождена от боевиков ИГ, Швыткин отметил, что пока преждевременно говорить о том, что они полностью разгромлены.

«Пока «Исламское государство» не будет уничтожено на территории Сирии, наши подразделения будут находиться там», – приводит РИА Новости слова депутат.

Он подчеркнул, что Россия продолжит отстаивать интересы Сирии, направленные на сохранение конституционного строя в стране и власти президента Башара Асада.