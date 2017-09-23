Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Весь мир
Франция подтвердила гибель своего военнослужащего в Ираке
Новости Сирии
Российские военные должны остаться в Сирии до полного уничтожения ИГ – депутат ГД
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Российские военные должны остаться в Сирии до полного уничтожения ИГ – депутат ГД

    22:32  23 Сентября 2017
    84

    Российские военные должны остаться в Сирии до полного уничтожения ИГ – депутат ГД

    Москва, 23 сентября. Российские военнослужащие должны оставаться на территории Сирии до полного уничтожения террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Такое мнение озвучил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, представляющий партию «Единая Россия».

    По его словам, пока время нахождения российских войск в Сирии не спрогнозировано. Хотя большая часть Сирии уже освобождена от боевиков ИГ, Швыткин отметил, что пока преждевременно говорить о том, что они полностью разгромлены.

    «Пока «Исламское государство» не будет уничтожено на территории Сирии, наши подразделения будут находиться там», – приводит РИА Новости слова депутат.

    Он подчеркнул, что Россия продолжит отстаивать интересы Сирии, направленные на сохранение конституционного строя в стране и власти президента Башара Асада.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Антон Зарубин
    #россия #сирия #вс рф #швыткин
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 96527

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29187

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        42210

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        21623

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8453
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Теффт рассказал, когда уедет из России

        Теффт рассказал, когда уедет из России

        16:48   23 Сентября 2017
        782
        Меркель сообщила о готовности G7 ужесточить санкции против России

        Меркель сообщила о готовности G7 ужесточить санкции против России

        16:19   23 Сентября 2017
        2777
        Полиция возбудила дело о давлении на кинотеатры из-за «Матильды»

        Полиция возбудила дело о давлении на кинотеатры из-за «Матильды»

        12:11   23 Сентября 2017
        249
        Министр налогов и сборов находился во взорванной машине в центре Донецка

        Министр налогов и сборов находился во взорванной машине в центре Донецка

        10:23   23 Сентября 2017
        5126