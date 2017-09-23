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Москва, 23 сентября. Российских водителей могут обязать надевать светоотражающую одежду в темное время, а также в условиях ограниченной видимости. Соответствующее предложение было внесено МВД России.

Как сообщает пресс-центр МВД, министерство предложило дополнить правила дорожного движения пунктом 2.3.4, в соответствии с которым водитель транспортного средства «обязан при вынужденной остановке транспортного средства или ДТП вне населённых пунктов находиться на проезжей части или обочине в тёмное время суток либо в условиях ограниченной видимости в куртке, жилете или жилете-накидке с полосами световозвращающего материала, соответствующих требованиям ГОСТа».

В министерстве объяснили, что предложенное ими нововведение основывается на данных статистики.

На данный момент проект постановления проходит процедуру общественного обсуждения, пишет RT.