Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Весь мир
Франция подтвердила гибель своего военнослужащего в Ираке
Россия
Российских водителей могут обязать надевать светоотражающую одежду
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Российских водителей могут обязать надевать светоотражающую одежду

    22:08  23 Сентября 2017
    320

    Российских водителей могут обязать надевать светоотражающую одежду

    Москва, 23 сентября. Российских водителей могут обязать надевать светоотражающую одежду в темное время, а также в условиях ограниченной видимости. Соответствующее предложение было внесено МВД России.

    Как сообщает пресс-центр МВД, министерство предложило дополнить правила дорожного движения пунктом 2.3.4, в соответствии с которым водитель транспортного средства «обязан при вынужденной остановке транспортного средства или ДТП вне населённых пунктов находиться на проезжей части или обочине в тёмное время суток либо в условиях ограниченной видимости в куртке, жилете или жилете-накидке с полосами световозвращающего материала, соответствующих требованиям ГОСТа».

    В министерстве объяснили, что предложенное ими нововведение основывается на данных статистики.

    На данный момент проект постановления проходит процедуру общественного обсуждения, пишет RT.

     

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Антон Зарубин
    #мвд #водители #светоотражающая одежда
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 96527

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29187

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        42210

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        21623

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8453
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Теффт рассказал, когда уедет из России

        Теффт рассказал, когда уедет из России

        16:48   23 Сентября 2017
        782
        Меркель сообщила о готовности G7 ужесточить санкции против России

        Меркель сообщила о готовности G7 ужесточить санкции против России

        16:19   23 Сентября 2017
        2777
        Полиция возбудила дело о давлении на кинотеатры из-за «Матильды»

        Полиция возбудила дело о давлении на кинотеатры из-за «Матильды»

        12:11   23 Сентября 2017
        249
        Министр налогов и сборов находился во взорванной машине в центре Донецка

        Министр налогов и сборов находился во взорванной машине в центре Донецка

        10:23   23 Сентября 2017
        5126