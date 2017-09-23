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Политика
МИД Северной Кореи заявил, что Трамп превратил Белый дом в «шумный базар»
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    МИД Северной Кореи заявил, что Трамп превратил Белый дом в «шумный базар»

    21:57  23 Сентября 2017
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    МИД Северной Кореи заявил, что Трамп превратил Белый дом в «шумный базар»

    Пхеньян, 23 сентября. Американский президент Дональд Трамп превратил Белый дом в «шумный базар», заявил министр иностранных дел КНДР Ли Ен Хо. Свой комментарий северокорейский министр сделал после речи главы США в ООН.

    Выступая на трибуне Генеральной Ассамблеи ООН, американский президент пообещал уничтожить Северную Корею, если у Вашингтона «не останется другого выборы». Лидер КНДР Ким Чен Ын уже сравнил заявление Трампа с объявлением войны.

    В свою очередь, министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ен Хо назвал речь Трампа «безрассудной». Он также добавил, что американский президент превратил Белый дом в «шумный базар».

     

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    Автор: Антон Зарубин
    #сша #оон #трамп #кндр #северная корея
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