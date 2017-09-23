Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Весь мир
Американская армия опубликовала учебное пособие по войне с Россией
Весь мир
Американская армия опубликовала учебное пособие по войне с Россией
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Американская армия опубликовала учебное пособие по войне с Россией

    21:48  23 Сентября 2017
    45

    Американская армия опубликовала учебное пособие по войне с Россией

    Вашингтон, 23 сентября. Американское военное командование опубликовало учебное пособие, в котором изложило свое видение современной военной тактики России, а также приемы, которые могут позволить ей противостоять. Об этом сообщает американский журнал National Interest.

    По данным издания, речь идет о 68-страничной брошюре, в которой приводят данные о российской военной технике, а также тактике ведения боевых действий российскими частями. Брошюра называется «Справочник по российскому военному искусству нового поколения». Она была издана еще в 2016 году, однако лишь недавно была выложена в интернет.

    Наибольший интерес у американских экспертов вызвала операция в Крыму, в которой, как считают военные США, принимали участие «небольшие отряды бойцов спецподразделений». Издание утверждает, что тактикой российских войск является не прямая военная победа, а «достижение смены режима при помощи любых доступных рычагов».

    Американская армия опубликовала учебное пособие по войне с Россией

    Авторы отметили, что Россия практически в полном объеме овладела тактикой, активно применяемой США по всему миру – контролем поля боя с помощью беспилотных и пилотируемых систем обнаружения, фиксированием объектов противника и уничтожением их с помощью воздушных или артиллерийских ударов.

    Слабыми местами России авторы назвали недостаточно развитую логистику, низкую мотивацию у призывников, а также неточную авиацию и артиллерию. Кроме того, аналитики отметили, что у России мало противовоздушной и электронной боевой техники.

     

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Антон Зарубин
    #россия #сша #пентагон #армия
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 96300

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29185

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        42199

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        21602

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8447
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Теффт рассказал, когда уедет из России

        Теффт рассказал, когда уедет из России

        16:48   23 Сентября 2017
        719
        Меркель сообщила о готовности G7 ужесточить санкции против России

        Меркель сообщила о готовности G7 ужесточить санкции против России

        16:19   23 Сентября 2017
        2690
        Полиция возбудила дело о давлении на кинотеатры из-за «Матильды»

        Полиция возбудила дело о давлении на кинотеатры из-за «Матильды»

        12:11   23 Сентября 2017
        237
        Министр налогов и сборов находился во взорванной машине в центре Донецка

        Министр налогов и сборов находился во взорванной машине в центре Донецка

        10:23   23 Сентября 2017
        5047