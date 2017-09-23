Американская армия опубликовала учебное пособие по войне с Россией

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Вашингтон, 23 сентября. Американское военное командование опубликовало учебное пособие, в котором изложило свое видение современной военной тактики России, а также приемы, которые могут позволить ей противостоять. Об этом сообщает американский журнал National Interest.

По данным издания, речь идет о 68-страничной брошюре, в которой приводят данные о российской военной технике, а также тактике ведения боевых действий российскими частями. Брошюра называется «Справочник по российскому военному искусству нового поколения». Она была издана еще в 2016 году, однако лишь недавно была выложена в интернет.

Наибольший интерес у американских экспертов вызвала операция в Крыму, в которой, как считают военные США, принимали участие «небольшие отряды бойцов спецподразделений». Издание утверждает, что тактикой российских войск является не прямая военная победа, а «достижение смены режима при помощи любых доступных рычагов».

Авторы отметили, что Россия практически в полном объеме овладела тактикой, активно применяемой США по всему миру – контролем поля боя с помощью беспилотных и пилотируемых систем обнаружения, фиксированием объектов противника и уничтожением их с помощью воздушных или артиллерийских ударов.

Слабыми местами России авторы назвали недостаточно развитую логистику, низкую мотивацию у призывников, а также неточную авиацию и артиллерию. Кроме того, аналитики отметили, что у России мало противовоздушной и электронной боевой техники.