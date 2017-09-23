Клинцевич: Сроки операции ВКС РФ в Сирии определяет Путин

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Москва, 23 сентября. Первый замглавы оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич напомнил, что сроки проведения операции Воздушно-космических сил России в Сирийской республике определяет верховный главнокомандующий, исходя из решения поставленных задач.

«В соответствии с конституцией РФ Совет Федерации дал президенту РФ согласие на использование вооруженных сил РФ за рубежом, — подчеркнул он в интервью РИА Новости. — Речь шла о Сирии, руководство которой обратилось к России за помощью в борьбе с терроризмом».

Напомним, ранее турецкий парламент принял решение о продлении разрешения на использование Вооруженных сил страны в Сирии и Ираке еще на один год.