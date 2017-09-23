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Президент Эквадора намерен развивать более тесное сотрудничество с Россией
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    Президент Эквадора намерен развивать более тесное сотрудничество с Россией

    21:31  23 Сентября 2017
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    Президент Эквадора намерен развивать более тесное сотрудничество с Россией

    Москва, 23 сентября. Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что его страна должна развивать более близкое сотрудничество с Россией.

    По его словам, сейчас Эквадор прикладывает усилия к обновлению международных отношений и углублению контактов со странами, «дополняющими» Эквадор. Одной из таких стран Морено назвал Россию.

    «Я считаю, что мы должны сближаться сильнее с такими странами, как Россия», — подчеркнул президент Морено.

    В своем выступлении Морено отметил, что Эквадор восхищен научно-технологическим развитием России, а также ее культурой, красотой и «усилиями ее жителей в продвижении вперед».

    Ранее в интервью RT Морено, что правительство Эквадора не согласно с идеологической позицией Трампа, в первую очередь – с его отношением к мигрантам.

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    Автор: Антон Зарубин
    #россия #эквадор #морено
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