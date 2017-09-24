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Сирия, 24 сентября. Город Мадан-Джадид на северо-западе Дейр эз-Зора перешел под контроль САА при помощи авиации РФ. Террористы ИГ намерены сорвать мирное соглашение между САА и ССА** на юге Дамаска. ВВС Турции ударили по курдам в Ираке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли удары по опорным пунктам «Нусры»*** вблизи деревни Таль Аль-Даман на юге Алеппо; обеспечивали САА прикрытие во время наступления на Мадан-Джадид на северо-западе Дейр эз-Зора; провели боевые вылеты в «Акербатском котле» в Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреляли позиции исламистов в районе Джобар и близ деревни Аль-Нашабия в Восточной Гуте; провели переговоры с ССА в провинции Даръа.

«Исламское государство»: заблокировало трассу между районом Аль-Кадам и южными пригородами Дамаска; утратило город Мадан-Джадид к северо-западу от Дейр эз-Зора; утверждало, что САА понесла потери близ Акербата в провинции Хама; потеряло трассу Ат-Тоз — Тикрит в провинции Салах Эд-Дин в Ираке; лишилось 90 процентов иракского города Ширкат.

Сирийская свободная армия (ССА): установила дату эвакуации боевиков из района Аль-Кадам к югу от Дамаска; вела перестрелки с курдами в районе городов Мараназ и Азаз на севере провинции Алеппо; отказалась бороться против ИГ вместе с SDF**** в Дейр эз-Зоре.

«Тахрир Аш-Шам»: открыла огонь по северным пригородам Хомса; вернула два населенных пункта в северной части провинции Хама.

Курды: продолжили наступление в сторону нефтяного поля Аль-Джафра восточнее Дейр эз-Зора; вели бои с ИГ в кварталах Хена, Аль-Нахда, Аль-Амин и Фардос в городе Ракка; подверглись авианалету ВВС Турции на северных окраинах Ирака.

Международная коалиция: наносила авиаудары в поддержку курдов в Ракке.

Провинция Дамаск

В минувшие сутки была установлена дата начала эвакуации боевиков Сирийской свободной армии (ССА), отряды которой дислоцируются к югу от Дамаска в районе Аль-Кадам. До сих пор неизвестно, будут ли исламисты вывезены в провинцию Идлиб или в город Джараблус в Алеппо. Во второй половине дня поступила информация о том, что террористы «Исламского государства», базирующиеся в том же районе, перекрыли дорогу, соединяющую Аль-Кадам с южными окраинами столицы, чтобы сорвать заключенное соглашение. Об этом сообщало информационное агентство Al Manar News.

В районе Восточной Гуты продолжились вооруженные стычки между правительственной армией и радикалами исламистских группировок. Обстрелам военнослужащих САР подверглись укрепрайоны «Джебхат Фатх Аш-Шам» и «Файлак Ар-Рахман» недалеко от населенного пункта Аль-Нашабия, а также в районе Джобар, о чем сообщал военный источник в сети Twitter (Ghouta_GMC).

Провинция Алеппо

На севере провинции Алеппо возобновилось противостояние между Сирийской демократической армией**** (SDF) и поддерживаемыми Анкарой радикалами вооруженной оппозиции. Отмечались перестрелки в районе городов Мараназ и Азаз, передавал Twitter-канал (AEJKhalil). Никакой информации о потерях противников все еще не поступало.

По сведениям информационного портала Qasioun News, в южной части региона под авиаударами российской авиации оказались укрепрайоны исламистов «Ан-Нусры» в окрестностях населенного пункта Таль Аль-Даман. О нанесенном боевикам уроне не сообщалось.

Провинция Хомс

Севернее административного центра региона не прекращаются боестолкновения между исламистами «Джебхат Фатх Аш-Шам» и сирийскими войсками. Как передавал телеканал Jisr TV, несмотря на зону деэскалации, обстрелам со стороны террористического формирования подверглись поселения Аль-Аббасия и Аль-Ашрафия. В ответ на артиллерийскую атаку правительственные подразделения нанесли удары по позициям боевиков близ населенных пунктов Аль-Ганту и Аль-Зафрания, сообщал военный источник в социальной сети Twitter (ymaccia).

В Хомс был доставлен новый груз с гуманитарной помощью от российского Центра по примирению враждующих сторон. Наборы с продовольствием и медикаментами были распределены среди местного населения. Об этом сообщал Twitter-канал (RTarabic).

Провинция Дейр эз-Зор

На протяжении дня силы Сирийской арабской армии (САА) под прикрытием российской авиации развивали наступление в районе города Мадан-Джадид, расположенного северо-западнее столицы провинции. По информации Twitter-канала (sayed_ridha), правительственные войска вместе с отрядами ополченцев-шиитов продвигались из соседней провинции Ракка и из Дейр эз-Зора и встретились у населенного пункта. Позднее стало известно, что город перешел под контроль САА. Значительную поддержку силам Башара Асада и их союзникам оказали ВКС РФ. Сведения о потерях со стороны радикалов пока уточняются. Тем временем саперы армии САР продолжили разминирование освобожденных районов Дейр эз-Зора. Кроме того, правительственные войска заняли поселение Аль-Тибни, расположенное на пути из Дейр эз-Зора в Мадан-Джадид.

Тем временем, как сообщал военный источник в Twitter (VivaRevolt), Сирийские демократические силы (SDF) продолжили наступление в направлении нефтяного месторождения Аль-Джафра.

Один из командиров так называемой «умеренной оппозиции» Рияд Хиджаб выступил с заявлением о том, что ряд отрядов САА, находящихся у него в подчинении, будут выступать в операции против «Исламского государства» в провинции Дейр эз-Зор обособленно от курдских сил, передавал Twitter-канал (syria1212125). Хиджаб подчеркнул, что отказывается воевать под флагом SDF.

Провинция Даръа

В провинции Даръа состоялись переговоры между представителями Сирийской свободной армии (ССА) и членами правительства Сирии. Боевикам было предложено добровольно сдать пограничный пост «Нассиб» взамен на освобождение сотни пленных радикалов. Об итогах встречи еще не сообщалось. Напомним, в Даръа, Эль-Кунейтре и Эс-Сувейде действует перемирие между Сирийской свободной армией (ССА) и подразделениями Башара Асада. Режим прекращения огня вступил в силу после переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге.

Провинция Ракка

Несмотря на то, что под контролем курдских войск находится около 90 процентов столицы провинции, отряд из двухсот террористов «Исламского государства» все еще оказывает Демократическим силам Сирии (SDF) ожесточенное сопротивление. Как сообщало агентство новостей Al Masdar News, фиксировались жестокие бои в кварталах Хена, Аль-Нахда, Аль-Амин и Фардос. С воздуха прикрытие курдам обеспечивали ВВС антитеррористической коалиции. По данным новостного портала Raqqa 24, курдам удалось захватить лишь несколько зданий. Кроме того, Отряды народной самообороны (YPG) потеряли нескольких бойцов убитыми и ранеными в результате снайперских обстрелов ИГ.

В течение суток инженерные части «демократических сил» вели работы по разминированию отбитых у ИГИЛ территорий и обезвредили порядка 70 мин, передавало информагентство Al Masdar News.

Провинция Хама

В районе стратегического города Акербат разворачивались бои между войсками сирийской армии и боевиками «Исламского государства». Агентство новостей «Аль-Амак», подконтрольное ИГ, утверждало, что несколько военнослужащих правительственной армии погибли в результате нападения террористов, однако подтверждения данные сведения так и не получили. Кроме того, российские военные самолеты на протяжении суток проводили боевые вылеты в «Акербатском котле», нанося авиаудары по военным объектам террористической группировки, передавал Twitter-канал (Ferrapeechr1).

В свою очередь, оппозиционные источники заявляли о гибели шестерых солдат Сирийской арабской армии (САА) южнее административного центра провинции близ деревни Аль-Мадажен, тем не менее эта информация также не была подтверждена.

В северной части Хамы разворачивались ожесточенные бои между «Нусрой» и подразделениями САА. В результате серии контратак, проведенных исламистами, правительственные силы потеряли два населенных пункта, освобожденных ранее, а также танк Т-72. Об этом сообщал источник на своей странице в Twitter (Souria4Syrians).

Ирак

Иракская федеральная полиция продолжила развивать наступление в провинции Салах Эд-Дин. Согласно данным агентства новостей Al Sumaria News, за прошедшие сутки правительственным силам совместно с ополченцами «Хашд Аш-Шааби» удалось освободить трассу Ат-Тоз — Тикрит, а также более 90 процентов крупнейшего бастиона «Исламского государства» в регионе — города Ширкат. По данным информагентства Iraqi News, за время кампании в Салах Эд-Дине были нейтрализованы 225 ИГИЛовцев, а также 56 СВУ. Под контроль иракских сил была возвращена 41 деревня.

У северной границы Ирака внезапную воздушную атаку провели турецкие ВВС. Как передавали военные источники ASN, несколько военных штабов подразделений Рабочей партии Курдистана (РПК) были уничтожены авиаударами.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)