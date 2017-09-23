Минобороны Израиля назвало пуск Ираном баллистической ракеты испытанием терпения США

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Иерусалим, 23 сентября. Проведенный Ираном испытательный запуск баллистической ракеты является попыткой испытать терпение США и их союзников, заявил министр обороны Израиля Авигдор Либерман.

По его словам, баллистическая ракета, запущенная Ираном в эту субботу, является как провокацией, демонстрирующей США и западным союзникам неповиновение Тегерана, так и попыткой проверить их уровень терпения. Заявление главы израильского оборонного ведомства было распространено пресс-службой Минобороны Израиля.

Как заявил Либерман, недавние ракетные испытания доказывают, что Иран стремится стать мировой державой и «угрожать всем странам свободного мира».

«Только представьте себе, что произойдет, если Иран получит ядерное оружие, а он стремится именно к этому. Мы не можем позволить этому случиться», – подчеркнул в своем выступлении Либерман.

Напомним, что в эту субботу Иран успешно испытал новую баллистическую ракету, способную нести несколько боеголовок. Как сообщает, дальность полета новой ракеты составляет до двух тысяч километров.