Глава МИД Сирии надеется на скорую победу над террористами

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Нью-Йорк, 23 сентября. Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем считает, что победа над террористами в Арабской республике близка к достижению после освобождения Дейр эз-Зора, Пальмиры и Алеппо.

«Освобождение Алеппо, Пальмиры, снятие блокады с Дейр эз-Зора и избавление от террористов во многих частях Сирии подтверждает, что победа сейчас близка к достижению», — выразил мнение глава сирийского дипведомства, выступая с трибуны ООН.

Напомним, ранее Муаллем заявил, что ООН не предпринимает никаких мер в связи с преступлениями коалиции во главе с США в Сирии. По его словам, любое решение по урегулированию кризиса в Сирии должно учитывать обозначенные Дамаском принципы, являющиеся «красной линией» и не подлежащие обсуждению,