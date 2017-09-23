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Глава МИД Сирии надеется на скорую победу над террористами
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    Глава МИД Сирии надеется на скорую победу над террористами

    21:22  23 Сентября 2017
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    Глава МИД Сирии надеется на скорую победу над террористами

    Нью-Йорк, 23 сентября. Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем считает, что победа над террористами в Арабской республике близка к достижению после освобождения Дейр эз-Зора, Пальмиры и Алеппо.

    «Освобождение Алеппо, Пальмиры, снятие блокады с Дейр эз-Зора и избавление от террористов во многих частях Сирии подтверждает, что победа сейчас близка к достижению», — выразил мнение глава сирийского дипведомства, выступая с трибуны ООН.

    Напомним, ранее Муаллем заявил, что ООН не предпринимает никаких мер в связи с преступлениями коалиции во главе с США в Сирии. По его словам, любое решение по урегулированию кризиса в Сирии должно учитывать обозначенные Дамаском принципы, являющиеся «красной линией» и не подлежащие обсуждению,

    Глава МИД Сирии надеется на скорую победу над террористами

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    Автор: Тимур Румянцев
    #сирия #муаллем
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