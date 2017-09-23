Жертвами землетрясения в Мексике стали 305 человек
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Москва, 23 сентября. Глава национальной аварийно-спасательной службы Мексики Луис Фелипе Пуэнте сообщил, что число жертв землетрясения в стране возросло до 305.
В микроблоге в Twitter Пуэнте написал, что на город Мехико приходится большинство погибших, а именно 167 человек.
#Actualización ⚡️: TOTAL *305* fallecidos#Ciudad de México: 167#Morelos: 73#Puebla: 45#Estado de México: 13#Guerrero: 6#Oaxaca: 1— Luis Felipe Puente (@LUISFELIPE_P) September 23, 2017
19 сентября в районе мексиканского города Пуэбла-де-Сарагоса произошло землетрясение магнитудой 7,1. Подземные толчки были зарегистрированы на глубине 51 километр.