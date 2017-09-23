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Жертвами землетрясения в Мексике стали 305 человек
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    Жертвами землетрясения в Мексике стали 305 человек

    21:27  23 Сентября 2017
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    Жертвами землетрясения в Мексике стали 305 человек

    Москва, 23 сентября. Глава национальной аварийно-спасательной службы Мексики Луис Фелипе Пуэнте сообщил, что число жертв землетрясения в стране возросло до 305.

    В микроблоге в Twitter Пуэнте написал, что на город Мехико приходится большинство погибших, а именно 167 человек. 

    19 сентября в районе мексиканского города Пуэбла-де-Сарагоса произошло землетрясение магнитудой 7,1. Подземные толчки были зарегистрированы на глубине 51 километр. 

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    Автор: Тимур Румянцев
    #землетрясение #мексика
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