Жертвами землетрясения в Мексике стали 305 человек

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Москва, 23 сентября. Глава национальной аварийно-спасательной службы Мексики Луис Фелипе Пуэнте сообщил, что число жертв землетрясения в стране возросло до 305.

В микроблоге в Twitter Пуэнте написал, что на город Мехико приходится большинство погибших, а именно 167 человек.

19 сентября в районе мексиканского города Пуэбла-де-Сарагоса произошло землетрясение магнитудой 7,1. Подземные толчки были зарегистрированы на глубине 51 километр.