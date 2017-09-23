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Сирия, 23 сентября. «Нусра»*** вновь захватила населенные пункты Таль Асвад и Ум Аль-Харатайн в северной части Хамы. Жилой район Дамаска оказался под огнем «Тахрир Аш-Шам». ИГ потеряло большую часть населенного пункта Хашам в Дейр эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: провели боевые вылеты в окрестностях города Дейр эз-Зор.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели обстрел опорных пунктов радикалов в районе Джобар на северо-востоке Дамаска; противостоят «Файлак Аш-Шам» в квартале Аз-Захра к северо-западу от Алеппо; лишились танка Т-72 в ходе боев с «Нусрой» к северу от Хомса.

«Исламское государство»: утратило большую часть населенного пункта Хашам на восточном берегу Евфрата в Дейр эз-Зоре; уничтожило бульдозер РПК на севере города Ракка; организовало теракт к югу от города Аш-Шаддади в Хасаке; устроило два взрыва в провинции Дияла в Ираке.

«Тахрир Аш-Шам»: открыла огонь по жилому району Баб Шарки в городе Дамаск, погибли мирные жители; снова захватила населенные пункты Таль Асвад и Ум Аль-Харатайн на севере провинции Хама.

Курды: потеряли нескольких бойцов YPG в результате снайперского обстрела ИГИЛ в Ракке.

Провинция Дамаск

Согласно данным военного источника в соцсети Twitter (GreenForAleppo), боевики союзных исламистских организаций «Файлак Ар-Рахман» и «Тахрир Аш-Шам» открыли огонь из ракетных установок по жилому району города Дамаск. В результате обстрела по меньшей мере четверо мирных жителей квартала Баб Шарки получили тяжелые ранения.

После ударов со стороны радикалов артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) провели массированную атаку опорных пунктов исламистов, с позиций которых были выпущены ракеты, в районе Джобар на северо-востоке столицы. Об этом сообщает Twitter-канал (islamnedaa3).

Провинция Алеппо

Военный источник в Twitter (todayinsyria) сообщает о новых вооруженных столкновениях между антиправительственным формированием «Файлак Аш-Шам», выступающим на стороне альянса «Тахрир Аш-Шам», и правительственными подразделениями в районе Аз-Захра к северо-западу от административного центра региона. Несколькими часами ранее российские военные самолеты проводили боевые вылеты в районах, занимаемых «Файлак Аш-Шам». Напомним, данная группировка не раз организовывала нападения на город Алеппо, в результате чего страдали по большей части гражданские лица.

Провинция Дейр эз-Зор

Сирийская арабская армия (САА) совместно с силами проасадовских ополченческих сил продолжает продвигаться на левом берегу реки Евфрат. Как передает Twitter-канал (InsideSourceInt), в результате последних столкновений войска союзников взяли под контроль большую часть населенного пункта Хашам. Никакой информации о потерях со стороны террористов «Исламского государства» на данный момент не поступало. Сообщается, что в данном районе активно работают российские ВКС. Ранее подразделениям правительственной армии при помощи авиации РФ также удалось занять город Мадан-Джадид, расположенный в северо-западной части провинции Дейр эз-Зор.

Провинция Ракка

В административном центре провинции не утихают ожесточенные бои между радикалами «Исламского государства» и отрядами Сирийской демократической армии**** (SDF). Несмотря на перевес в численном составе, курдские войска несут потери. По сведениям военного источника в сети Twitter (weado78), боевики террористической группировки уничтожили бульдозер Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ракки. Кроме того, как сообщает местный Twitter-канал (Acemal71), несколько бойцов Отрядов народной самообороны (YPG) были застрелены прямыми выстрелами снайпера ИГИЛ. О потерях со стороны террористов не сообщается.

Провинция Хама

Проправительственные силы ополченцев-шиитов и сирийские войска провели новое наступление в северной части провинции. Как сообщал военный источник на своей странице в Twitter (Souria4Syrians), под контроль подразделений САР и их союзников перешли населенные пункты Таль Асвад и Ум Аль-Харатайн. Тем не менее, согласно последним данным Telegram-канала (ahirsk), боевики «Джебхат Фатх Аш-Шам», стоящие во главе коалиции «Тахрир Аш-Шам», в ходе контрнаступления вернули поселения. Кроме того, по сведениям, опубликованным в Twitter (ahmadshr73gmai1), исламистам «Джебхат Ан-Нусры» удалось уничтожить танк Т-72 Сирийской арабской армии (САА). В настоящий момент противники ведут жестокие бои недалеко от деревни Аль-Кахира. Одновременно с этим артиллерия САР обстреливает укрепленные пункты радикалов на окраине города Мурек.

Провинция Хасака

Прогремел очередной взрыв недалеко от линии разграничения сил курдов и террористов «Исламского государства». Взрывное устройство сработало недалеко от деревни Анад к югу от города Аш-Шаддади, передает военный источник в социальной сети Twitter (soheb1199). Несмотря на то, что на данный момент ни одно их террористических формирований не признало свою причастность к организации теракта, местные активисты уверены, что бомба была заложена радикалами «Исламского государства». Известно, что в результате взрыва несколько бойцов Отрядов народной самообороны (YPG) были убиты или получили ранения.

Ирак

Сразу несколько терактов произошли в провинции Дияла. По информации агентства новостей Al Sumaria News, в результате взрыва бомбы к востоку от города Баакуба погиб местный фермер. Другой взрыв прогремел в северо-восточной части региона и привел к смерти одного из бойцов проправительственных ополченческих отрядов «Хашд Аш-Шааби». Сообщается, что виновниками обоих инцидентов являются террористы «спящих ячеек» «Исламского государства», которые подпольно действуют на территории Ирака.

Тем временем в провинции Салах Эд-Дин служащие федеральной полиции совместно с Силами народной мобилизации продолжили военную кампанию по освобождению города Ширкат. Как передает новостной портал Iraqi News, в западной части Ширката было обнаружено здание тюрьмы ИГ, в котором содержались 14 заключенных.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)