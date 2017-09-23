Орешкин рассказал Путину о положительной динамике несырьевого экспорта

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Ново-Огарево, 23 сентября. Министр экономического развития Максим Орешкин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил о положительной в целом динамике несырьевого экспорта.

«Здесь в целом положительная динамика, порядка 7,5% к уровню прошлого года», — отметил он.

По словам министра, важно повышение эффективности и создание конкурентоспособной продукции, чтобы дальше двигаться вперед. Орешкин также подчеркнул, что эффект от снижения курса рубля во многом уже отыгран.

Напомним, ранее Владимир Путин заявил о необходимости дополнительных мер для достижения на рубеже 2020 года темпов роста российской экономики выше среднемировых.



