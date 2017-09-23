Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Весь мир
Американская армия опубликовала учебное пособие по войне с Россией
Экономика
Орешкин рассказал Путину о положительной динамике несырьевого экспорта
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Орешкин рассказал Путину о положительной динамике несырьевого экспорта

    21:36  23 Сентября 2017
    55

    Орешкин рассказал Путину о положительной динамике несырьевого экспорта

    Ново-Огарево, 23 сентября. Министр экономического развития Максим Орешкин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил о положительной в целом динамике несырьевого экспорта. 

    «Здесь в целом положительная динамика, порядка 7,5% к уровню прошлого года», — отметил он.

    По словам министра, важно повышение эффективности и создание конкурентоспособной продукции, чтобы дальше двигаться вперед. Орешкин также подчеркнул, что эффект от снижения курса рубля во многом уже отыгран.

    Напомним, ранее Владимир Путин заявил о необходимости дополнительных мер для достижения на рубеже 2020 года темпов роста российской экономики выше среднемировых.


     

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Тимур Румянцев
    #путин #орешкин
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 96281

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29185

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        42199

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        21600

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8447
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Теффт рассказал, когда уедет из России

        Теффт рассказал, когда уедет из России

        16:48   23 Сентября 2017
        714
        Меркель сообщила о готовности G7 ужесточить санкции против России

        Меркель сообщила о готовности G7 ужесточить санкции против России

        16:19   23 Сентября 2017
        2689
        Полиция возбудила дело о давлении на кинотеатры из-за «Матильды»

        Полиция возбудила дело о давлении на кинотеатры из-за «Матильды»

        12:11   23 Сентября 2017
        235
        Министр налогов и сборов находился во взорванной машине в центре Донецка

        Министр налогов и сборов находился во взорванной машине в центре Донецка

        10:23   23 Сентября 2017
        5041