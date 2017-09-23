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Бомбардировщики ВВС США пролетели к востоку от побережья КНДР
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    Бомбардировщики ВВС США пролетели к востоку от побережья КНДР

    20:41  23 Сентября 2017  /обновлено: 20:46  23 Сентября 2017
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    Бомбардировщики ВВС США пролетели к востоку от побережья КНДР

    Вашингтон, 23 сентября. Бомбардировщики ВВС США пролетели к востоку от побережья КНДР в международном пространстве с целью демонстрации военных возможностей американской армии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на сообщение Пентагона.

    В американском Минобороны отмечают, что соответствующие действия являются «ясным сигналом того, что у президента (американского лидера Дональда Трампа - ред.) есть много военных вариантов, чтобы справиться с любой угрозой».

    Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты готовы сбить ракету Северной Кореи, если она приблизится к Гуаму. 

     

     

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    Автор: Тимур Румянцев
    #сша #кндр
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