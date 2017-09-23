Бомбардировщики ВВС США пролетели к востоку от побережья КНДР
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Вашингтон, 23 сентября. Бомбардировщики ВВС США пролетели к востоку от побережья КНДР в международном пространстве с целью демонстрации военных возможностей американской армии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на сообщение Пентагона.
В американском Минобороны отмечают, что соответствующие действия являются «ясным сигналом того, что у президента (американского лидера Дональда Трампа - ред.) есть много военных вариантов, чтобы справиться с любой угрозой».
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты готовы сбить ракету Северной Кореи, если она приблизится к Гуаму.