Двое детей погибли при падении иномарки в реку в Архангельской области

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Архангельск, 23 сентября. Страшное ДТП произошло в Архангельской области: автомобиль, в котором находилось шесть пассажиров, упал в реку. По информации регионального управления МВД, погибли двое детей, один мужчина пропал без вести.

Согласно приведенным данным, авария случилась по направлению к поселку Катунино в районе пересечения проезжей части с лесной речкой. В момент случившегося в салоне Renault Logan находились трое детей. Двое из них получили смертельные травмы, мужчина 1994 года рождения пока не найден. Отмечается, что управлял иномаркой 27-летний мужчина.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства аварии, передает РИА Новости.

Напомним, массовое ДТП произошло в Москве: при столкновении четырех автомобилей погиб один человек.