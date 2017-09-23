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Двое детей погибли при падении иномарки в реку в Архангельской области
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    Двое детей погибли при падении иномарки в реку в Архангельской области

    20:54  23 Сентября 2017
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    Двое детей погибли при падении иномарки в реку в Архангельской области

    Архангельск, 23 сентября. Страшное ДТП произошло в Архангельской области: автомобиль, в котором находилось шесть пассажиров, упал в реку. По информации регионального управления МВД, погибли двое детей, один мужчина пропал без вести.

    Согласно приведенным данным, авария случилась по направлению к поселку Катунино в районе пересечения проезжей части с лесной речкой. В момент случившегося в салоне Renault Logan находились трое детей. Двое из них получили смертельные травмы, мужчина 1994 года рождения пока не найден. Отмечается, что управлял иномаркой 27-летний мужчина.

    В настоящее время устанавливаются все обстоятельства аварии, передает РИА Новости.

    Напомним, массовое ДТП произошло в Москве: при столкновении четырех автомобилей погиб один человек

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    Автор: Тимур Румянцев
    #дтп #архангельск
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