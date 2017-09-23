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Эр-Рияд призвал к политическому решению конфликта в Сирии
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    Эр-Рияд призвал к политическому решению конфликта в Сирии

    21:02  23 Сентября 2017
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    Эр-Рияд призвал к политическому решению конфликта в Сирии

    Дубай, 23 сентября. Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр заявил, что сирийский конфликт можно урегулировать только политическим путем.

    «Кризис в Сирии продолжается седьмой год, мы подтверждаем, что решить его можно только через политическое решение», — сообщил он на Генассамблее ООН.

    Министр напомнил, что пути решения сирийского конфликта указаны в Женевской конференции-1 и резолюции СБ ООН 2254.

    Напомним, ранее глава дипломатического ведомства САР Валид Муаллем подчеркнул, что любое решение по урегулированию кризиса в Сирии должно учитывать обозначенные Дамаском принципы, являющиеся «красной линией» и не подлежащие обсуждению.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #сирия #саудовская аравия
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