Эр-Рияд призвал к политическому решению конфликта в Сирии

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Дубай, 23 сентября. Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр заявил, что сирийский конфликт можно урегулировать только политическим путем.

«Кризис в Сирии продолжается седьмой год, мы подтверждаем, что решить его можно только через политическое решение», — сообщил он на Генассамблее ООН.

Министр напомнил, что пути решения сирийского конфликта указаны в Женевской конференции-1 и резолюции СБ ООН 2254.

Напомним, ранее глава дипломатического ведомства САР Валид Муаллем подчеркнул, что любое решение по урегулированию кризиса в Сирии должно учитывать обозначенные Дамаском принципы, являющиеся «красной линией» и не подлежащие обсуждению.