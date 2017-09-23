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Генсек ООН поблагодарил Казахстан за астанинский процесс по Сирии
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    Генсек ООН поблагодарил Казахстан за астанинский процесс по Сирии

    20:37  23 Сентября 2017
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    Генсек ООН поблагодарил Казахстан за астанинский процесс по Сирии

    Алма-Ата, 23 сентября. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сообщил, что дорожит многоплановым партнерством с Казахстаном, в том числе в сфере предотвращения терроризма, продвижения межкультурного и межрелигиозного диалога, реализации Парижского соглашения по климату и в сфере ядерного разоружения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Казахстана.

    «Полностью поддерживаем астанинский процесс по Сирии и выражаем Казахстану благодарность за его миротворческие усилия, — заявил Гутерреш, обращаясь к министру иностранных дел Казахстана Кайрату Абдрахманову «на полях» сессии генассамблеи ООН. — Достижение договоренностей о зонах деэскалации является абсолютно критическим в это сложное время».

    Напомним, ранее Абдрахманов заявил, что переговорный процесс по Сирии в Астане дал положительные результаты. В свою очередь спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура отметил, что переговоры в Астане привели к значительному снижению насилия в этой стране.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #сирия #казахстан #астана
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