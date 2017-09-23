Путину рассказали о совершенствовании механизма специнвестконтрактов

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Москва, 23 сентября. Глава Минпромторга Денис Мантуров на встрече с главой государства Владимиром Путиным рассказал о работе по усовершенствованию механизма специнвестконтрактов, так называемых СПИКов, и формированию информационно-технологических партнерств.

«Что касается СПИКов, мы с Минфином завершаем работу, и на следующей неделе уже должны внести в правительство согласованные поправки к закону о промышленной политике, другим законам-спутникам», — заявил министр.

Мантуров добавил, что в ближайшее время, как ожидается, работы на этом направлении должны быть завершены.

Ранее Владимир Путин напомнил о задаче диверсификации производства в сфере оборонно-промышленного комплекса в ходе встречи с Мантуровым и министром экономического развития Максимом Орешкиным.