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МИД Сирии: Коалиция США уничтожила больше мирных жителей, чем террористов
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    МИД Сирии: Коалиция США уничтожила больше мирных жителей, чем террористов

    20:29  23 Сентября 2017
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    МИД Сирии: Коалиция США уничтожила больше мирных жителей, чем террористов

    Нью-Йорк, 23 сентября. Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем заявил, что международная коалиция во главе с США не добилась никаких результатов в борьбе с терроризмом в Арабской республике. По его словам, авиация коалиции убила больше невинных граждан, в большинстве своем женщин и детей, чем боевиков.

    «В то время как коалиции не удалось добиться никакого значительного прогресса в борьбе с группами террористов ИГ, армия Сирии вместе с союзниками и друзьями смогла обеспечить реальные и значительные достижения и изгнать террористов из многих областей Сирии», — подчеркнул глава сирийского дипведомства, выступая в ООН.

    Напомним, ранее Муаллем обвинил Израиль в поддержке террористов, а Турцию — в агрессивной политике против сирийского народа. Кроме того, Муаллем заявил, что присутствие сил международной коалиции во главе с Соединенными Штатами на сирийской территории является оккупацией.

    «Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #сирия #коалиция #ша
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