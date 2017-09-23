МИД Сирии: Коалиция США уничтожила больше мирных жителей, чем террористов

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Нью-Йорк, 23 сентября. Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем заявил, что международная коалиция во главе с США не добилась никаких результатов в борьбе с терроризмом в Арабской республике. По его словам, авиация коалиции убила больше невинных граждан, в большинстве своем женщин и детей, чем боевиков.

«В то время как коалиции не удалось добиться никакого значительного прогресса в борьбе с группами террористов ИГ, армия Сирии вместе с союзниками и друзьями смогла обеспечить реальные и значительные достижения и изгнать террористов из многих областей Сирии», — подчеркнул глава сирийского дипведомства, выступая в ООН.

Напомним, ранее Муаллем обвинил Израиль в поддержке террористов, а Турцию — в агрессивной политике против сирийского народа. Кроме того, Муаллем заявил, что присутствие сил международной коалиции во главе с Соединенными Штатами на сирийской территории является оккупацией.

«Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.