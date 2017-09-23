Сирия и ВКС РФ зачищают Дейр эз-Зор: Лавров ответил на попытки США сорвать операцию против ИГ

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предупредил, что возможные новые провокации США, призванные сорвать операцию российских ВКС и Сирийской арабской армии (САА) против «Исламского государства» (запрещено в РФ) в Дейр эз-Зоре, не останутся без ответа со стороны России. Об этом он заявил в ходе встречи с главой МИД САР Валидом Муаллемом на полях 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что российская сторона на постоянной основе поддерживает контакт с представителями Пентагона и Госдепартамента США. Они, как подчеркнул Лавров, были уведомлены о том, что российские силы не оставят без реакции действия Соединенных Штатов и их союзников по международной коалиции, которые могут усложнить завершение кампании по освобождению Дейр эз-Зора от террористов ИГИЛ.

Несколько дней назад российской группировке сил РФ в Сирии удалось пресечь обстрелы проамериканских бойцов в районе Дейр эз-Зора. Отряды Сирийских демократических сил (SDF) вели минометный и артиллерийский огонь со своих позиций на северном берегу Евфрата по местам дислокации военнослужащих Сил специальных операций РФ и правительственных войск САР. Об этом сообщил представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Он также отметил, что в случае новых подобных инцидентов, огневые позиции бойцов SDF будут подавляться всеми доступными средствами вооружения.

Сирийские войска совместно с ВКС РФ и «Демократические силы» под эгидой США ведут параллельные наступления на Дейр эз-Зор с запада и с северо-востока соответственно. Однако если роль России как внешней силы заключается в том, чтобы оказать поддержку легитимному правительству страны в борьбе с террористами ИГ, то Вашингтон, напротив, влеком собственными интересами, и противостояние «Исламскому государству» в его списке занимает явно не первое и, возможно, даже не второе место.

Главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад», военный эксперт Борис Рожин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) подчеркнул, что одной из ключевых задач Соединенных Штатов на Ближнем Востоке является создание полностью лояльного к ним Курдистана, что, безусловно, нарушает границы суверенной территории Сирии.

«США сконцентрировали на севере от Дейр эз-Зора силы курдов и других подразделений «Демократической армии», а также перебросили под Аш-Шаддади отряды Сирийской свободной армии (ССА) из района Ат-Танфа. Это было нужно для того, чтобы выйти в наступление и занять весь северный берег Евфрата, не допустив при этом приближения к местам залежей нефти в этом регионе войск сирийской армии и их союзников. С экономической точки зрения эти месторождения являются главным призом всей кампании в Дейр эз-Зоре для обеих сторон. Так, сирийскому правительству еще предстоят серьезные расходы на послевоенное устройство страны, а американцам эти поля помогли бы в реализации проекта так называемого свободного Сирийского Курдистана. Эта нефть, которая раньше была у ИГИЛ, может стать важнейшей экономической поддержкой в деле осуществления замысла США».

В условиях данной ситуации американская коалиция, торопясь занять стратегические нефтеносные районы, вновь прибегает к различного рода провокациям и угрозам, дабы сдержать продвижение сирийских войск и ВКС РФ в рамках кампании против «Исламского государства», которое, между тем, не намерено сдаваться и продолжает оказывать упорное сопротивление, отмечает эксперт. У России, главная цель которой — уничтожение ИГИЛ, соответственно, вызывает протест действия коалиции США, угрожающие не только продолжению антитеррористической операции САА и сил РФ, но и безопасности российских военных инструкторов и военнослужащих ССО, работающих в Сирии.