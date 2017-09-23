Парламент Турции продлил разрешение на использование войск в Сирии и Ираке

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Анкара, 23 сентября. Турецкий парламент принял решение о продлении разрешения на использование ВС Турции в Сирии и Ираке еще на один год.

Как стало известно, соответствующее решение было принято на внеочередном заседании референдума о независимости в Иракском Курдистане, намеченного на 25 сентября.

Ранее Турция призвала отменить референдум о независимости так называемого Иракского Курдистана, который Анкара считает незаконным.

Отметим, что Турция концентрирует войска и военную технику в провинции Хатай на границе с Сирией.