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Весь мир
Парламент Турции продлил разрешение на использование войск в Сирии и Ираке
Весь мир
Парламент Турции продлил разрешение на использование войск в Сирии и Ираке
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    Парламент Турции продлил разрешение на использование войск в Сирии и Ираке

    20:13  23 Сентября 2017
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    Парламент Турции продлил разрешение на использование войск в Сирии и Ираке

    Анкара, 23 сентября. Турецкий парламент принял решение о продлении разрешения на использование ВС Турции в Сирии и Ираке еще на один год.

    Как стало известно, соответствующее решение было принято на внеочередном заседании референдума о независимости в Иракском Курдистане, намеченного на 25 сентября.

    Ранее Турция призвала отменить референдум о независимости так называемого Иракского Курдистана, который Анкара считает незаконным. 

    Отметим, что Турция концентрирует войска и военную технику в провинции Хатай на границе с Сирией.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #сирия #турция #ирак
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