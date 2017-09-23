Победа над ИГ и «Джебхат ан-Нусрой» покажет истинные цели США в Сирии — Лавров

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Москва, 23 сентября. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что разгром запрещенных в РФ террористических группировок «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусры» в Сирии покажет истинные цели США.

Вашингтон уверяет, что цели США в САР заключаются только в борьбе с террористами, поэтому победа над ИГ и «Нусрой» покажет, соответствует ли это действительности. Такое мнение выразил высокопоставленный российский дипломат Сергей Лавров, передает НТВ.

«Когда ИГИЛ будет разгромлен и с ним вместе «Джебхат ан-Нусра», тогда и проявится, у кого какие цели в Сирии. Потому что нас американские коллеги, включая Тиллерсона, уверяют клятвенно, что у них нет никакой другой цели в Сирии, кроме уничтожения террористов», — сказал Лавров.

Глава дипведомства РФ считает, что политические цели Вашингтона будут раскрыты после победы над террористами в Сирии. Ранее глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что ООН и другие международные организации не хотят видеть преступления антитеррористической коалиции во главе с США.