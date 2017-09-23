Порошенко и глава МИД Канады обсудили ввод миротворцев в Донбасс

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Киев, 23 сентября. Украинский президент и глава МИД Канады Петр Порошенко и Христей Фриланд обсудили введение миротворческой миссии в Донбассе.

«Это международные переговоры, которые традиционно ведутся на украинском языке, — написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко. — Плодотворный и вдохновляющий разговор с министром иностранных дел Канады Фриланд о миротворческой миссии в Донбассе и деоккупации Крыма».

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что правительство страны рассматривает вопрос о внесении Украины в список стран, в которые допускается экспорт автоматического оружия. Порошенко в свою очередь заявил, что Украина заинтересована в опыте Канады в миротворческих операциях.