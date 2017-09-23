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Порошенко и глава МИД Канады обсудили ввод миротворцев в Донбасс
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    Порошенко и глава МИД Канады обсудили ввод миротворцев в Донбасс

    19:46  23 Сентября 2017
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    Порошенко и глава МИД Канады обсудили ввод миротворцев в Донбасс

    Киев, 23 сентября. Украинский президент и глава МИД Канады Петр Порошенко и Христей Фриланд обсудили введение миротворческой миссии в Донбассе. 

    «Это международные переговоры, которые традиционно ведутся на украинском языке, — написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко. — Плодотворный и вдохновляющий разговор с министром иностранных дел Канады Фриланд о миротворческой миссии в Донбассе и деоккупации Крыма».

    Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что правительство страны рассматривает вопрос о внесении Украины в список стран, в которые допускается экспорт автоматического оружия. Порошенко в свою очередь заявил, что Украина заинтересована в опыте Канады в миротворческих операциях

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    Автор: Тимур Румянцев
    #донбасс #порошенко #канада
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