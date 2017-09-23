Путин напомнил о задаче диверсификации производства в сфере ОПК

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Ново-Огарево, 23 сентября. Президент Российской Федерации Владимир Путин напомнил о задаче диверсификации производства в сфере оборонно-промышленного комплекса в ходе встречи с министром экономического развития Максимом Орешкиным и главой Минпромторга Денисом Мантуровым.

Глава государства отметил, что предприятия ОПК демонстрируют существенный рост производительности.

«Но у нас с вами другая еще задача существует — диверсификация этой части нашей экономики», — сказал Путин.

Российский лидер указал важность того, чтобы рост производительности труда был обеспечен при переходе на продукцию гражданского назначения, а не только за счет выпуска военной продукции.

Напомним, ранее Владимир Путин заявил о необходимости дополнительных мер для достижения на рубеже 2020 года темпов роста российской экономики выше среднемировых.