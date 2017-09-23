ООН не хочет видеть преступления коалиции во главе с США в Сирии — Муаллем

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Нью-Йорк, 23 сентября. ООН не предпринимает никаких мер в связи с преступлениями коалиции во главе с США в Сирии, заявил глава сирийского внешнеполитического ведомства Валид Муаллем о время выступления на Генассамблее.

Антитеррористическая коалиция во главе с США, созданная более трех лет назад с целью якобы бороться с терроризмом, «убила гораздо больше мирных сирийцев», чем террористов. Об этом заявил глава МИД Сирии Валид Муаллем.

Он отметил, что коалиция уничтожила инфраструктуру его страны, на глазах у мирового сообщества применяла запрещенные фосфорные снаряды. Несмотря на призывы Дамаска, ООН и другие международные организации не осудили преступления и не попытались положить им конец, резюмировал Муаллем.