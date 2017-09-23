Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Весь мир
Парламент Турции продлил разрешение на использование войск в Сирии и Ираке
Новости Сирии
ООН не хочет видеть преступления коалиции во главе с США в Сирии — Муаллем
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    ООН не хочет видеть преступления коалиции во главе с США в Сирии — Муаллем

    19:36  23 Сентября 2017  /обновлено: 19:45  23 Сентября 2017
    120

    ООН не хочет видеть преступления коалиции во главе с США в Сирии — Мауллем

    Нью-Йорк, 23 сентября. ООН не предпринимает никаких мер в связи с преступлениями коалиции во главе с США в Сирии, заявил глава сирийского внешнеполитического ведомства Валид Муаллем о время выступления на Генассамблее.

    Антитеррористическая коалиция во главе с США, созданная более трех лет назад с целью якобы бороться с терроризмом, «убила гораздо больше мирных сирийцев», чем террористов. Об этом заявил глава МИД Сирии Валид Муаллем.

    Он отметил, что коалиция уничтожила инфраструктуру его страны, на глазах у мирового сообщества применяла запрещенные фосфорные снаряды. Несмотря на призывы Дамаска, ООН и другие международные организации не осудили преступления и не попытались положить им конец, резюмировал Муаллем.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Ирина Селезнева
    #сирия #оон #дамаск
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 96061

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29182

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        42181

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        21565

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8437
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Теффт рассказал, когда уедет из России

        Теффт рассказал, когда уедет из России

        16:48   23 Сентября 2017
        632
        Меркель сообщила о готовности G7 ужесточить санкции против России

        Меркель сообщила о готовности G7 ужесточить санкции против России

        16:19   23 Сентября 2017
        2532
        Полиция возбудила дело о давлении на кинотеатры из-за «Матильды»

        Полиция возбудила дело о давлении на кинотеатры из-за «Матильды»

        12:11   23 Сентября 2017
        215
        Министр налогов и сборов находился во взорванной машине в центре Донецка

        Министр налогов и сборов находился во взорванной машине в центре Донецка

        10:23   23 Сентября 2017
        4896