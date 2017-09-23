Сирия намерена наращивать усилия по национальному примирению — Муаллем

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Нью-Йорк, 23 сентября. Власти САР намерены наращивать усилия по национальному примирению в разных регионах Сирии, что позволяет сирийцам вернуться к нормальной жизни, сказал глава МИД Сирийской Арабской Республики Валид Муаллем на полях Генассамблеи ООН.

Сирийский высокопоставленный дипломат Валид Муаллем в ходе выступления на 72-й сессии Генассамблеи ООН в США прокомментировал усилия властей по национальному примирению в стране. Он подчеркнул, что Дамаск продолжит процессы примирения, что позволило десяткам тысяч беженцев вернуться в свои дома.

Министр подчеркнул, что данная политика является наилучшим способом облегчения страданий сирийского народа и возвращения к стабильной жизни. В результате амнистий, объявленных президентом САР Башаром Асадом, многие боевики прекратили участие в боевых действиях.