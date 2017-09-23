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Весь мир
Сирия: Дамаск обвинил Турцию и Израиль в поддержке террористов
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    Сирия: Дамаск обвинил Турцию и Израиль в поддержке террористов

    18:54  23 Сентября 2017
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    Сирия: Дамаск обвинил Турцию и Израиль в поддержке террористов

    Нью-Йорк, 23 сентября. Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем обвинил Израиль в поддержке террористов, а Турцию — в агрессивной политике против сирийского народа.

    «Пока Турция при (президенте Реджепе Тайипе) Эрдогане сохраняет свою агрессивную политику против сирийского народа и продолжает жить с иллюзией, что террористы послужат их разрушительное повестке в Сирии и в странах региона», — отметил глава сирийского дипведомства, выступая с трибуны ООН.

    Говоря об Израиле, Муаллем отметил, что страна публично вмешалась в сирийский кризис. По его словам, Израиль наносил удары по сирийской армии, служа интересам террористов, а также предоставил все формы поддержки такфирским террористическим группировкам.

    Ранее Муаллем заявил, что присутствие сил международной коалиции во главе с США на сирийской территории является оккупацией

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    Автор: Тимур Румянцев
    #сирия #турция #израиль
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