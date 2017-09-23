Школы и больница восстановлены в провинциях Кунейтра и Риф Дамаск в Сирии

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Дамаск, 23 сентября. Власти Сирии ведут работу по стабилизации обстановки в стране, сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в САР, восстановлены два общеобразовательных учреждения и больница, отмечается в релизе.

В сирийской провинции Эль-Кунейтра восстановлена и приступила к приему пациентов больница на 250 койко-мест, говорится в сообщении российского Центра. Известно, что также завершены ремонтные работы здания школы для девочек на 150 человек в провинции Риф Дамаск. В обновленных классах сделали отделку, заменили электропроводку, установили противопожарную сигнализацию и кондиционеры. В релизе отмечается, что здесь могут обучаться порядка трех сотен учениц.