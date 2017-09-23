Центр примирения сторон будет принимать жалобы жителей Сирии

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Москва, 23 сентября. Жители Сирии теперь могут писать о необходимости гумпомощи и нарушениях режима перемирия на специальный электронный почтовый ящик Центра примирения сторон в Арабской республике. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства обороны Российской Федерации.

Согласно приведенной информации, пункт связи и обмена информацией с мирными жителями Сирии в Центре по примирению враждующих сторон открыт для получения информации в реальном времени.

«Создан аккаунт с интернет-почтой (worldofsyria@mil.ru), который будет до 25 сентября доведен до граждан Сирии через средства массовой информации», — отмечается в сообщении.

Указано, что поступающая информация будет немедленно направляться на рассмотрение офицерам Центра по примирению враждующих сторон.

Напомним, ранее сообщалось, что российская сторона за минувшие сутки зафиксировала три нарушения режима прекращения военных действий.