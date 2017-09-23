Муаллем провел «красную черту» в урегулировании кризиса в Сирии

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Нью-Йорк, 23 сентября. Любое решение по урегулированию кризиса в Сирии должно учитывать обозначенные Дамаском принципы, являющиеся «красной линией» и не подлежащие обсуждению, заявил глава дипломатического ведомства САР Валид Муаллем, выступая на заседании Генассамблеи ООН.

Дамаск всегда настаивал на том, что любое решение по Сирии должно уважать принципы, которые не подлежат обсуждению и являются «красной линией». Об этом заявил высокопоставленный сирийский дипломат Валид Муаллем. Он отметил, что сюда относится неприятие терроризма, территориальная целостность САР, неделимость сирийцев, а также отказ от вмешательства в политическую жизнь страны.

Муаллем подтвердил приверженность Дамаска переговорам на площадке Женевы под эгидой Организации Объединенных Наций и приветствовал усилия участников Астаны по САР.