Дамаск объявил о близости победы над боевиками после освобождения Алеппо, Пальмиры и Дейр эз-Зора

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Нью-Йорк, 23 сентября. Победа над террористами в Сирии близка после освобождения Алеппо, Пальмиры и Дейр-эз-Зора. Об этом сообщил на выступлении в ООН министр иностранных дел страны Валид Муаллем.

«Освобождение Алеппо, Пальмиры, снятие блокады с Дейр-эз-Зора и избавление от террористов во многих частях Сирии подтверждает, что победа сейчас близка к достижению», — сообщил Муаллем.

Глава МИД Сирии также выразил надежду, что переговоры в Астане помогут добиться реального прекращения огня и окончательно отделить террористов «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ) и «Джебхат ан-Нусра» (обе организации запрещены в РФ) от оппозиционных группировок, которые согласились сложить оружие.