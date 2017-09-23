Дамаск объявил о близости победы над боевиками после освобождения Алеппо, Пальмиры и Дейр эз-Зора
Нью-Йорк, 23 сентября. Победа над террористами в Сирии близка после освобождения Алеппо, Пальмиры и Дейр-эз-Зора. Об этом сообщил на выступлении в ООН министр иностранных дел страны Валид Муаллем.
«Освобождение Алеппо, Пальмиры, снятие блокады с Дейр-эз-Зора и избавление от террористов во многих частях Сирии подтверждает, что победа сейчас близка к достижению», — сообщил Муаллем.
Глава МИД Сирии также выразил надежду, что переговоры в Астане помогут добиться реального прекращения огня и окончательно отделить террористов «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ) и «Джебхат ан-Нусра» (обе организации запрещены в РФ) от оппозиционных группировок, которые согласились сложить оружие.
«Моя страна позитивно смотрит на процесс переговоров в Астане и достигнутый результат — создание зон деэскалации. Надеемся, что это приведёт к реальному режиму прекращения огня», — заявил Муаллем.