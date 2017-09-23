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Новости Сирии
Муаллем провел «красную черту» в урегулировании кризиса в Сирии
Новости Сирии
Дамаск объявил о близости победы над боевиками после освобождения Алеппо, Пальмиры и Дейр эз-Зора
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    Дамаск объявил о близости победы над боевиками после освобождения Алеппо, Пальмиры и Дейр эз-Зора

    18:42  23 Сентября 2017
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    Дамаск объявил о близости победы над боевиками после освобождения Алеппо, Пальмиры и Дейр эз-Зора

    Нью-Йорк, 23 сентября. Победа над террористами в Сирии близка после освобождения Алеппо, Пальмиры и Дейр-эз-Зора. Об этом сообщил на выступлении в ООН министр иностранных дел страны Валид Муаллем.

    «Освобождение Алеппо, Пальмиры, снятие блокады с Дейр-эз-Зора и избавление от террористов во многих частях Сирии подтверждает, что победа сейчас близка к достижению», — сообщил Муаллем.

    Глава МИД Сирии также выразил надежду, что переговоры в Астане помогут добиться реального прекращения огня и окончательно отделить террористов «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ) и «Джебхат ан-Нусра» (обе организации запрещены в РФ) от оппозиционных группировок, которые согласились сложить оружие.

    «Моя страна позитивно смотрит на процесс переговоров в Астане и достигнутый результат — создание зон деэскалации. Надеемся, что это приведёт к реальному режиму прекращения огня», — заявил Муаллем.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #алеппо #иг #оон #дамаск #игил #пальмира #дейр эз-зор #джебхат ан-нусра #муаллем
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