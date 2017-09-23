Минтранс России предложит скидки по «Платону» пропорционально пробегу большегрузов

В Избранное

Москва, 23 сентября. Российское транспортное ведомство в 2018 году представит предложения по скидкам в системе «Платон» для грузовых автомобилей, сообщил министр Максим Соколов.

Минтранс РФ готовит проект по скидками для большегрузов пропорционально пробегу по поручению главы правительства Дмитрий Медведева, сообщил глава ведомства Максим Соколов. Он пояснил, что в 2018 году, когда будут формироваться тарифы по системе «Платон» с учетом индексации, ведомство предложит соответствующие изменения.

Напомним, что ранее представитель Росавторода Дмитрий Прончатов сообщил, что агентство считает нецелесообразным введение скидок пока действует льготный тариф. Он отметил, что Росавтодор рассматривает скидки противоречащими принципам работы системы.