Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Новости Сирии
Муаллем провел «красную черту» в урегулировании кризиса в Сирии
Общество
Минтранс России предложит скидки по «Платону» пропорционально пробегу большегрузов
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Минтранс России предложит скидки по «Платону» пропорционально пробегу большегрузов

    18:35  23 Сентября 2017
    37

    Минтранс России предложит скидки по «Платону» пропорционально пробегу большегрузов

    Москва, 23 сентября. Российское транспортное ведомство в 2018 году представит предложения по скидкам в системе «Платон» для грузовых автомобилей, сообщил министр Максим Соколов.

    Минтранс РФ готовит проект по скидками для большегрузов пропорционально пробегу по поручению главы правительства Дмитрий Медведева, сообщил глава ведомства Максим Соколов. Он пояснил, что в 2018 году, когда будут формироваться тарифы по системе «Платон» с учетом индексации, ведомство предложит соответствующие изменения.

    Напомним, что ранее представитель Росавторода Дмитрий Прончатов сообщил, что агентство считает нецелесообразным введение скидок пока действует льготный тариф. Он отметил, что Росавтодор рассматривает скидки противоречащими принципам работы системы.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Ирина Селезнева
    #платон #минтранс рф
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 95822

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29181

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        42173

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        21534

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8430
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Теффт рассказал, когда уедет из России

        Теффт рассказал, когда уедет из России

        16:48   23 Сентября 2017
        523
        Меркель сообщила о готовности G7 ужесточить санкции против России

        Меркель сообщила о готовности G7 ужесточить санкции против России

        16:19   23 Сентября 2017
        2074
        Полиция возбудила дело о давлении на кинотеатры из-за «Матильды»

        Полиция возбудила дело о давлении на кинотеатры из-за «Матильды»

        12:11   23 Сентября 2017
        189
        Министр налогов и сборов находился во взорванной машине в центре Донецка

        Министр налогов и сборов находился во взорванной машине в центре Донецка

        10:23   23 Сентября 2017
        4705