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Экономика
Путин заявил о необходимости допмер для темпов роста экономики РФ выше среднемировых
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    Путин заявил о необходимости допмер для темпов роста экономики РФ выше среднемировых

    20:00  23 Сентября 2017
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    Путин заявил о необходимости допмер для темпов роста экономики РФ выше среднемировых

    Ново-Огарево, 23 сентября. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости дополнительных мер для достижения на рубеже 2020 года темпов роста российской экономики выше среднемировых.

    Так, в ходе встречи с главой Минпромторга Денисом Мантуровым и министром экономического развития Максимом Орешкиным глава государства отметил, что экономика нашей страны вышла на траекторию «достаточно устойчивого роста». 

    Путин поинтересовался, какие дополнительные меры необходимо предпринять для того, чтобы не только сохранить эту тенденцию, но и добиться того, чтобы на рубеже 2020 года российская экономика вышла на темпы выше среднемировых.

    Напомним, ранее на заседании Госсовета президент РФ призвал расчистить финансы регионов от закредитованности, подчеркнув, что эта проблема все еще остается острой.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #путин #россия #экономика
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