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Политика
Сирия открыта для расследования инцидентов с химоружием, несмотря на обвинения Запада — Дамаск
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    Сирия открыта для расследования инцидентов с химоружием, несмотря на обвинения Запада — Дамаск

    18:17  23 Сентября 2017  /обновлено: 18:26  23 Сентября 2017
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    Сирия открыта для расследования инцидентов с химоружием, несмотря на обвинения Запада

    Нью-Йорк, 23 сентября. Сирия готова сотрудничать с международной комиссией по расследованию химатак, в которых Запад безосновательно обвиняет Дамаск. Об этом заявил на общеполитической дискуссии в Генассамблее ООН глава МИД Сирии Валид Муаллем.

    Он напомнил, что США открыто напали на сирийскую авиабазу «Шайрат», обвинив власти страны в несуществующих химатаках в Хан-Шейхуне.

    «Как и в случае других безосновательных обвинений такого рода, мы подтверждаем нашу готовность принять у себя и сотрудничать с командами следователей ООН», — сказал Муаллем.

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    Автор: Катерина Михайлиди
    #сирия #дамаск #химоружие #запад
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