Сирия открыта для расследования инцидентов с химоружием, несмотря на обвинения Запада — Дамаск

В Избранное

Нью-Йорк, 23 сентября. Сирия готова сотрудничать с международной комиссией по расследованию химатак, в которых Запад безосновательно обвиняет Дамаск. Об этом заявил на общеполитической дискуссии в Генассамблее ООН глава МИД Сирии Валид Муаллем.

Он напомнил, что США открыто напали на сирийскую авиабазу «Шайрат», обвинив власти страны в несуществующих химатаках в Хан-Шейхуне.

«Как и в случае других безосновательных обвинений такого рода, мы подтверждаем нашу готовность принять у себя и сотрудничать с командами следователей ООН», — сказал Муаллем.