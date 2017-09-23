Глава МИД Сирии заявил, что побороть терроризм без координации с Дамаском невозможно

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Дамаск, 23 сентября. Борьба с терроризмом в Сирии без координации с Дамаском невозможна, поскольку присутствие иностранных сил без согласия властей является оккупацией, заявили в МИД САР.

Дамаск рассматривает борьбу с терроризмом, территориальную целостность и невмешательство в дела САР «красной линией». Глава сирийского внешнеполитического ведомства Валид Муаллем заявил, что ведение борьбы с террористическими группировками без координации с правительством САР, а также присутствие иностранных военных без согласия Дамаска фактически является оккупацией.

«Мы неоднократно заявляли, что невозможно побороть терроризм без координации с сирийским правительством», — сказал высокопоставленный сирийский дипломат на полях ООН.

Муаллем считает, что это единственный путь для победы над терроризмом.