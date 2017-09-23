Дамаск назвал условие для сотрудничества с другими странами по борьбе с террористами в Сирии

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Нью-Йорк, 23 сентября. Глава МИД Сирии Валид Муаллем подчеркнул, что Дамаск как никогда полон решимости уничтожить всех террористов на сирийской территории.

Министр отметил, что власти Арабской республики готовы сотрудничать с другими странами в борьбе с терроризмом, но это взаимодействие должно строиться на уважении суверенитета страны.

Ранее Муаллем заявил, что присутствие сил международной коалиции во главе с Соединенными Штатами на сирийской территории является оккупацией.