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Новости Сирии
Муаллем провел «красную черту» в урегулировании кризиса в Сирии
Весь мир
Дамаск назвал условие для сотрудничества с другими странами по борьбе с террористами в Сирии
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    Дамаск назвал условие для сотрудничества с другими странами по борьбе с террористами в Сирии

    18:15  23 Сентября 2017
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    Дамаск назвал условие для сотрудничества с другими странами по борьбе с террористами в Сирии

    Нью-Йорк, 23 сентября. Глава МИД Сирии Валид Муаллем подчеркнул, что Дамаск как никогда полон решимости уничтожить всех террористов на сирийской территории. 

    Министр отметил, что власти Арабской республики готовы сотрудничать с другими странами в борьбе с терроризмом, но это взаимодействие должно строиться на уважении суверенитета страны.

    Ранее Муаллем заявил, что присутствие сил международной коалиции во главе с Соединенными Штатами на сирийской территории является оккупацией.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #сирия #дамаск
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