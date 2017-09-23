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Дамаск: Зоны деэскалации в Сирии будут временными
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    Дамаск: Зоны деэскалации в Сирии будут временными

    18:05  23 Сентября 2017  /обновлено: 18:45  23 Сентября 2017
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    Дамаск: Зоны деэскалации в Сирии будут временными

    Нью-Йорк, 23 сентября. Зоны деэскалации в Сирии будут временными. Об этом заявил на 72-й сессии Генассамблеи ООН министр иностранных дел страны Валид Муаллем.

    Дамаск рассчитывает, что переговоры в Астане и создание зон деэскалации приведут к реальному прекращению боевых действий в Сирии, добавил он.

    Муаллем подчеркнул, что власти страны воодушевлены переговорами в Астане, а также выразил приверженность к переговорам в Женеве.

    «Сирийское правительство подтверждает свою приверженность женевскому процессу и дальнейшему прогрессу на этом треке», — сказал Муаллем.

    По его словам, в женевском процессе пока не представлена единая оппозиция, которая может стать «партнером в будущем Сирии».

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    Автор: Катерина Михайлиди
    #сирия #оон #дамаск #мид #муаллем
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