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Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий субботы, 23 сентября.

Представители 114 государств поддержали идею о возможности ограничения использования права вето постоянными членами Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Битва за колонии: зачем 114 государств поддержали ограничение права вето в СБ ООН.

Армия правительства Сирии разворачивает танки-амфибии в провинции Дейр эз-Зор, террорист «Исламского государства» (запрещено в РФ) захвачен в северной Хаме при попытке бежать в Идлиб. Сирия новости 23 сентября 07.00: САА разворачивает танки-амфибии в Дейр эз-Зоре, в Хаме поймали боевика ИГИЛ.

На проспекте Мира в Донецке были взорваны два автомобиля министерства доходов и сборов ДНР, в одном из которых находился глава ведомства Александр Тимофеев. Министр налогов и сборов находился во взорванной машине в центре Донецка.

Практически 100 государств выступили с поддержкой инициативы Франции и Мексики о добровольном отказе постоянных членов Совета Безопасности ООН от использования права вето при изучении действий в ответ на масштабные преступления. Почти 100 стран поддержали идею ограничить право вето в Совбезе ООН.

Российский музыкант Юрий Лоза прокомментировал скандал с изображением немецкой винтовки на памятнике конструктору Михаилу Калашникову в Москве. Лоза прокомментировал ситуацию с ошибкой на памятнике Калашникову.

Боевики ИГ не прекращают ожесточенное сопротивление под Дейр эз-Зором, атакуя позиции армии Сирии с севера. Откуда террористы продолжают черпать ресурсы и резервы? Об этом читайте в статье Федерального агентства новостей. Сирия в эпицентре битвы за Дейр эз-Зор: ИГИЛ контратакует, пользуясь «подарками» США и ССА.

Пресс-служба правительства Калининградской области сообщила, что врио главы региона Антон Алиханов заверил, что всем пострадавшим в страшном ДТП в пятницу будет оказана помощь. Врио главы Калининградской области заверил, что пострадавшим в ДТП окажут помощь.

На Рязанской ГРЭС в Новомичуринске произошел взрыв угольно-воздушной смеси. По предварительным сообщениям, пострадал один человек. Взрыв прогремел в турбинном цехе на Рязанской ГРЭС, есть пострадавшие.

Пресс-служба правительства Калининградской области сообщила, что врио главы региона Антон Алиханов выразил соболезнования семьям погибших в страшном ДТП под Калининградом. Врио губернатора Калининградской области выразил соболезнования близким погибших в ДТП.

Ценные бумаги корпорации Apple Inc. завершают эту неделю самым значительным падением за почти полтора года. Причина падения связана со спорными отзывами о новых продуктах американской компании и ожиданиями малых продаж iPhone 8. Новый iPhone X принес Apple убытки в 43 млрд долларов за неделю.