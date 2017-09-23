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Сирия, 23 сентября. Террористы ИГ перекрыли дорогу между районом Аль-Кадам и южными пригородами Дамаска. САА при помощи ВКС РФ заняла город Мадан-Джадид в Дейр эз-Зоре. ВКС РФ уничтожили 14 боевиков «Файлак Аш-Шам» в провинции Идлиб, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли авиаудары по укрепрайонам «Нусры»*** на окраине населенного пункта Таль Аль-Даман южнее Алеппо; оказали поддержку САА в северной части Дейр эз-Зора; уничтожили как минимум 14 боевиков «Файлак Аш-Шам» в провинции Идлиб; провели боевые вылеты на востоке провинции Хама.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли ракетный удар по позициям исламистов в квартале Джобар в Восточной Гуте Дамаска; заняли деревню Аль-Тибни северо-западнее Дейр эз-Зора.

«Исламское государство»: заблокировало трассу между районом Аль-Кадам и южными пригородами Дамаска; утратило город Мадан-Джадид северо-западнее Дейр эз-Зора; потеряло более 90 процентов города Ширкат в провинции Салах Эд-Дин в Ираке.

«Тахрир Аш-Шам»: организовала антиправительственный митинг в городе Ар-Растан к северу от Хомса; подверглась обстрелам САА близ населенного пункта Аль-Зафрания в северной части Хомса.

Провинция Дамаск

Вновь обострилось противостояние между боевиками вооруженной оппозиции и сирийской армией на северо-востоке Дамаска. По информации местного военного источника в социальной сети Twitter (Ghouta_GMC), правительственные силы нанесли ракетный удар по опорным пунктам исламистов «Джебхат Ан-Нусры» в районе Джобар.

Информационное агентство Al Manar News сообщает о том, что террористы «Исламского государства», дислоцирующиеся в районе лагеря для палестинских беженцев Аль-Ярмук, заблокировали дорогу между районом Аль-Кадам и южными пригородами столицы, после того как некоторые группировки Сирийской свободной армии (ССА) пошли на сделку с сирийским правительством. Напомним, боевики «умеренной оппозиции» согласились оставить свои позиции к югу от Дамаска в обмен на беспрепятственную эвакуацию.

Провинция Алеппо

Информационный портал Qasioun News, подконтрольный вооруженной оппозиции, сообщает о воздушной атаке, проведенной российской авиацией, к югу от города Алеппо. Авиаударам военных самолетов РФ подверглись укрепрайоны исламистов террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам», возглавляемой «Джебат Ан-Нусрой» на окраине населенного пункта Таль Аль-Даман. О потерях со стороны радикалов не сообщалось. Боевики практически ежедневно обстреливают территории, подконтрольные правительственной армии в южной и западной частях региона, в результате чего нередко гибнут и мирные жители провинции.

Провинция Хомс

Военный источник в сети Twitter (PetTheGreat1) сообщает о новой антиправительственной демонстрации, организованной боевиками «Джебхат Фатх Аш-Шам», в городе Ар-Растан к северу от административного центра региона. Протестующие выступают за свержение законного сирийского правительства. Напомним, территории «Растанского котла» преимущественно находятся под контролем «Нусры», а также других исламистских формирований.

Тем временем Сирийская арабская армия (САА) вновь открыла артиллерийский огонь по позициям исламистов вблизи населенного пункта Аль-Зафрания на севере провинции Хомс в ответ на недавний обстрел со стороны «Тахрир Аш-Шам». Об этом сообщается на официальной странице оппозиционного новостного портала Qasioun News в Twitter (QASIOUN_NEWS).

Провинция Дейр эз-Зор

Появилась информация о том, что силы Сирийкой арабской армии (САА) вместе с проасадовскими ополченческими отрядами и при воздушной поддержке российских ВКС заняли город Мадан-Джадид, расположенный в северо-западной части провинции. Об этом сообщает военный источник в Twitter (watanisy). Согласно данным Twitter-канала (sayed_ridha), части САА и ее союзников, продвигающиеся одновременно со стороны Ракки и Дейр эз-Зора, соединились в непосредственной близости от населенного пункта и начали совместное наступление под прикрытием авиации РФ. Мадан-Джадид являлся наиболее крупным оплотом террористической группировки в западной части провинции.

Кроме того, армия Башара Асада взяла под контроль деревню Аль-Тибни, расположенную к северо-западу от Дейр эз-Зора, передает агентство новостей Al Manar News.

Провинция Идлиб

Как сообщает Telegram-канал (SRNN2011), по меньшей мере 14 боевиков антиправительственной организации «Файлак Аш-Шам» были убиты, еще 30 получили ранения в результате авиаудара российских ВКС по командному пункту группировки вблизи населенного пункта Мардих. Напомним, ВКС России значительно увеличили количество боевых вылетов в провинции в последнее время ввиду того, что радикалы альянса «Тахрир Аш-Шам» предприняли попытку наступления на укрепрайоны Сирийской арабской армии (САА), несмотря на зону деэскалации, установленную в провинции после переговоров между Россией, Турцией и Ираном.

Провинция Хама

Российские военные самолеты провели несколько боевых вылетов в поддержку наступления правительственных подразделений на востоке провинции Хама. Как сообщает военный источник в социальной сети Twitter (Ferrapeechr1), ВКС РФ нанесли серию воздушных ударов по опорным пунктам террористов «Исламского государства» недалеко от населенного пункта Аль-Рахжан, расположенного в «Акербатском котле». О потерях ИГИЛовцев в живой силе и военной технике на данный момент никакой информации не поступало.

Ирак

Иракская федеральная полиция заявила, что через несколько дней после начала военной операции по зачистке от радикалов ИГ территорий провинции Салах Эд-Дин более 90 процентов ключевого оплота «Исламского государства» в регионе — города Ширкат — перешло под контроль правительственных сил. Согласно сведениям агентства новостей Iraqi News, часть боевиков ИГ бежала к реке Аль-Заб. Между тем командиры террористической группировки приступили к казням ИГИЛовцев, которые пытались покинуть поле боя и направиться в соседнюю провинцию Киркук. Напомним, на прошлой неделе иракское правительство объявило о начале сразу нескольких освободительных операций — в провинциях Аль-Анбар, Киркук и Салах Эд-Дин.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)