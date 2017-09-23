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Нью-Йорк, 23 сентября. Дамаск не потерпит никаких нарушений единства Сирии. Об этом на 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил министр иностранных дел Арабской республики Валид Муаллем.

«Сирия намерена придерживаться соглашения о зонах деэскалации, но в то же время оставляет за собой право на ответные меры в случае нарушений с другой стороны», — подчеркнул глава сирийского дипведомства.

По его словам, данные зоны не могут использоваться для нарушения территориальной целостности Сирии, так как являются временной мерой.

Ранее Муаллем заявил, что присутствие сил международной коалиции во главе с США на территории Сирии является оккупацией.