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Украина
Пять часов счастья: как сын украинского генпрокурора на свадьбе погулял
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    Пять часов счастья: как сын украинского генпрокурора на свадьбе погулял

    9:00  24 Сентября 2017
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    Пять часов счастья Юрия Луценко: как сын украинского Генпрокурора на свадьбе погулял

    Последние три с половиной года многих украинцев занимает вопрос: за что же все-таки стоял «Майдан»? Шум-гам начался с решения правительства Николая Азарова отложить подписание соглашения об Ассоциации с Европейским союзом.

    В чем суть этого договора, и чем он так хорош для Украины? Об этом история умалчивает до сих пор. Кроме счастливой улыбки Петра Порошенко, аргументов не слышно.

    Тем не менее, прогрессивная молодежь устремилась в Киев за светлой европейской мечтой. За исключением разве что одной девушки. Синтез по анатомии поставил крест на ее революционной карьере. И напрасно. Лучше бы прислушалась к видному деятелю «Майдана» Юрию Луценко.

    «Если ты студент и хочешь жить в Европе — кидай книжки, и на Майдан», — говорил тогда нынешний генеральный прокурор Украины. Заинтересовал! А то жили бы где-нибудь в Африке, если бы не Майдан...

    Новая Украина без блатных

    Лейтмотивом дальнейших событий стало противопоставление «народа» и «злочынной влады». Вот Юрий Витальевич снова берет слово. Нещадно критикует «толстопопых генералов» и президента Януковича. Тот украл уже не шапку (знаменитое дело пыжиковых шапок), а целую страну, и, самое ужасное, золотой унитаз!

    Еще один герой «майданного» эпоса, Арсений Яценюк. На следующем видео активисты объясняют Арсению Петровичу, какой теперь должна быть Украина: без кортежей, без блатных и прочих атрибутов тирании Януковича. Мистер «кулявлоб» с пониманием кивает: «как вы правы, ребята, как вы правы…».

    Никаких кортежей, никаких блатных

    Спустя несколько лет после «революции гидности» складывается ощущение, что власть не очень-то приблизилась к народу. Например, во время визита Порошенко в Одессу жителей города у моря оградили от президента забором.

    Это не значит, что Петр Алексеевич сомневается в горячей любви одесситов к своей персоне. Наоборот. Ведь задушить человека можно и в любовных объятиях.

    Тайная свадьба в «частном лесу» 

    Свадьба сына Юрия Луценко, Александра, прошла как-то незаметно для украинских СМИ. Этому факту остается только удивляться. Зачастую киевские медиа внимательны даже к менее значительным событиям общественной жизни. Зашел было Петр Порошенко в магазин (обычное дело!), а тут сразу блогеры, журналисты. Засмущали совсем…

    Но это всего лишь поход в магазин, а тут целая свадьба и…тишина. Для справедливости заметим, что некоторые журналисты все же проявили интерес к событию. Но им почему-то не были рады.

    Ничего страшного. Побили журналистов и побили. В следующий раз будут вести себя прилично. Будут знать, как снимать в «частном» лесу.

    На видео представитель государственной охраны (УДО) объясняет журналисту, что проходит некое «государственное мероприятие». Оказывается, свадьба сына генерального прокурора — это государственное мероприятие. Поэтому и присутствие служебных автомобилей генеральной прокуратуры здесь вполне уместно.

    Это при «злочынной владе» за подобные вещи Луценко сидел в тюрьме.

    Слава Богу, что те страшные времена давно позади. Некоторые люди (явно не понимающие всю глубину демократических преобразований на Украине) заговорили о коррупции. Несознательные украинцы интересуются, законно ли использовать автомобили генеральной прокуратуры для развоза гостей и складирования подарков.

    Но это, конечно, самые нелепые обвинения, какие только можно себе представить.

    К сожалению, главные герои очень стеснялись. Ирина Геращенко прямо галопом побежала от камер журналистов. Уполномоченная президента любит рассказать о российской агрессии, о «наших ребятах в плену».

    Пять часов счастья Юрия Луценко: как сын украинского Генпрокурора на свадьбе погулял

    А тут как воды в рот набрала. Наверное, помешала скромность. Торжественное мероприятие принял клуб, принадлежащий российскому бизнесмену.

    Так что Ирина Владимировна побывала прямо в тылу врага. Слава Богу, вернулась невредимой. Несмотря на недружественный прием, украинскому «радио Свобода» все-таки удалось снять очень интересное видео о главном дне в жизни Александра Луценко.

    Получилось очень познавательно…

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Сергей Свазовский
    #свадьба #луценко #сын луценко
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