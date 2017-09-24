Пять часов счастья: как сын украинского генпрокурора на свадьбе погулял

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Последние три с половиной года многих украинцев занимает вопрос: за что же все-таки стоял «Майдан»? Шум-гам начался с решения правительства Николая Азарова отложить подписание соглашения об Ассоциации с Европейским союзом.

В чем суть этого договора, и чем он так хорош для Украины? Об этом история умалчивает до сих пор. Кроме счастливой улыбки Петра Порошенко, аргументов не слышно.

Тем не менее, прогрессивная молодежь устремилась в Киев за светлой европейской мечтой. За исключением разве что одной девушки. Синтез по анатомии поставил крест на ее революционной карьере. И напрасно. Лучше бы прислушалась к видному деятелю «Майдана» Юрию Луценко.

«Если ты студент и хочешь жить в Европе — кидай книжки, и на Майдан», — говорил тогда нынешний генеральный прокурор Украины. Заинтересовал! А то жили бы где-нибудь в Африке, если бы не Майдан...

Новая Украина без блатных

Лейтмотивом дальнейших событий стало противопоставление «народа» и «злочынной влады». Вот Юрий Витальевич снова берет слово. Нещадно критикует «толстопопых генералов» и президента Януковича. Тот украл уже не шапку (знаменитое дело пыжиковых шапок), а целую страну, и, самое ужасное, золотой унитаз!

Еще один герой «майданного» эпоса, Арсений Яценюк. На следующем видео активисты объясняют Арсению Петровичу, какой теперь должна быть Украина: без кортежей, без блатных и прочих атрибутов тирании Януковича. Мистер «кулявлоб» с пониманием кивает: «как вы правы, ребята, как вы правы…».

Никаких кортежей, никаких блатных

Спустя несколько лет после «революции гидности» складывается ощущение, что власть не очень-то приблизилась к народу. Например, во время визита Порошенко в Одессу жителей города у моря оградили от президента забором.

Это не значит, что Петр Алексеевич сомневается в горячей любви одесситов к своей персоне. Наоборот. Ведь задушить человека можно и в любовных объятиях.

Тайная свадьба в «частном лесу»

Свадьба сына Юрия Луценко, Александра, прошла как-то незаметно для украинских СМИ. Этому факту остается только удивляться. Зачастую киевские медиа внимательны даже к менее значительным событиям общественной жизни. Зашел было Петр Порошенко в магазин (обычное дело!), а тут сразу блогеры, журналисты. Засмущали совсем…

Порошенко в футболке заскочил в супермаркет после информации о покушении (ВИДЕО)https://t.co/oJb2maDOnw pic.twitter.com/IDikNW1b1F — День Online (@DayOnlineRU) September 3, 2017

Но это всего лишь поход в магазин, а тут целая свадьба и…тишина. Для справедливости заметим, что некоторые журналисты все же проявили интерес к событию. Но им почему-то не были рады.

Ничего страшного. Побили журналистов и побили. В следующий раз будут вести себя прилично. Будут знать, как снимать в «частном» лесу.

На видео представитель государственной охраны (УДО) объясняет журналисту, что проходит некое «государственное мероприятие». Оказывается, свадьба сына генерального прокурора — это государственное мероприятие. Поэтому и присутствие служебных автомобилей генеральной прокуратуры здесь вполне уместно.

Это при «злочынной владе» за подобные вещи Луценко сидел в тюрьме.

Юрий Луценко в Лукьяновской тюрьме: эксклюзивное интервью. Факты недели,... https://t.co/Yx2pdUBOmb с помощью @YouTube — Seamen (@Semgraf) May 23, 2016

Слава Богу, что те страшные времена давно позади. Некоторые люди (явно не понимающие всю глубину демократических преобразований на Украине) заговорили о коррупции. Несознательные украинцы интересуются, законно ли использовать автомобили генеральной прокуратуры для развоза гостей и складирования подарков.

"Ах, эта свадьба пела и гуляла"

И за "казенный" счет в том числе - не правда ли "пане" генпрокурор Луценко⁉️https://t.co/uTcpAOZLnU pic.twitter.com/AIvVZQFN6U — Жизнь в Резервации (@CleanAuthoritie) September 22, 2017

Но это, конечно, самые нелепые обвинения, какие только можно себе представить.

Знатная свадьба...прямая коррупция. Сынуля Луценко ведь с ними отношений явно не имеет, но подарки благодаря фамилии и папе получил значимые — Serg (@SergSreda) September 22, 2017

К сожалению, главные герои очень стеснялись. Ирина Геращенко прямо галопом побежала от камер журналистов. Уполномоченная президента любит рассказать о российской агрессии, о «наших ребятах в плену».

А тут как воды в рот набрала. Наверное, помешала скромность. Торжественное мероприятие принял клуб, принадлежащий российскому бизнесмену.

Сын Луценко отпраздновал свадьбу в ресторане россиянина,а тебе нельзя банку мёда,пачку чая, виноград привезти внукамhttps://t.co/SR8C7RKJVF — 7-я Заповедь (@7th_Commandmen) September 23, 2017

Так что Ирина Владимировна побывала прямо в тылу врага. Слава Богу, вернулась невредимой. Несмотря на недружественный прием, украинскому «радио Свобода» все-таки удалось снять очень интересное видео о главном дне в жизни Александра Луценко.

Получилось очень познавательно…