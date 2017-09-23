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Новости Сирии
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Общество
Суд арестовал лидера «Христианского государства» на два месяца
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    Суд арестовал лидера «Христианского государства» на два месяца

    17:53  23 Сентября 2017
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    Суд арестовал лидера «Христианского государства» на два месяца

    Москва, 23 сентября. Лидер организации «Христианское государство» Александр Калинин арестован по решению Таганского суда Москвы. 

    «Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Калинина меру пресечения в виде содержания под стражей до 22 ноября», — сообщил в пресс-службе суда.

    Информацию об аресте Килинина также подтвердили в МВД. По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на основании совершения преступления, предусмотренного ст. 179 УК РФ — «Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения».

    Напомним, Калинин, который призвал сторонников поджигать кинотеатры за показ фильма «Матильда», был арестован по запросу депутата Госдумы Натальи Поклонской.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #калинин #христианское государство
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