Суд арестовал лидера «Христианского государства» на два месяца

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Москва, 23 сентября. Лидер организации «Христианское государство» Александр Калинин арестован по решению Таганского суда Москвы.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Калинина меру пресечения в виде содержания под стражей до 22 ноября», — сообщил в пресс-службе суда.

Информацию об аресте Килинина также подтвердили в МВД. По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на основании совершения преступления, предусмотренного ст. 179 УК РФ — «Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения».

Напомним, Калинин, который призвал сторонников поджигать кинотеатры за показ фильма «Матильда», был арестован по запросу депутата Госдумы Натальи Поклонской.